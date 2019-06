Emanuela Folliero, 54 anni, in bikini è da infarto: “Patrimonio dell’Unesco”

Emanuela Folliero a 54 anni è sempre più bella. Ed ‘esplosiva’. Di recente la ex annunciatrice di Rete 4 è intervenuta nel programma Storie Italiane, dove ha raccontato di essere stata truffata: pensava di chattare con l’attore Pierce Brosnan, l’attore irlndese che fra gli altri film ha interpretato l’agente segreto 007, ma in realtà dietro quell’account fake si celava una donna. Il primo “aggancio” è avvenuto attraverso una mail: “Mi racconta che stava girando un film in Toscana – ha spiegato la Folliero a Eleonora Daniele – che gli ricordavo sua moglie Cassandra, morta per un tumore. Voleva sapere se avevo delle conoscenze per cercare casa in lì”.

“Gli ho chiesto delle foto per confermare la sua identità – ha proseguito – Per fortuna, ho degli amici che si interessano di queste cose. Hanno fatto una brevissima indagine con la polizia postale. Si è scoperto che era una donna italiana, già incriminata per truffa e raggiri”. (Continua dopo la foto)









Ad aver tentato di truffare Emanuela Folliero sarebbe quindi stata una donna, anche se non si conoscono i motivi. Così come non è chiaro del perché abbia scelto proprio l’attore di James Bond. Nella stessa intervista, la conduttrice ha anche espresso la sua opinione anche sul Pamela Prati gate: “Io mi sono fatta un’idea. Questa storia ha stancato. La legge farà il suo corso. Hanno usato un mezzo molto potente, il web. Gli si è rivolto contro. Avranno, per sempre, una sorta di ergastolo internet. Questa è la vera punizione”. (Continua dopo la foto)





Emanuela Folliero è molto seguita sui social. Su Instagram ha oltre 244mila follower ed è lì che negli ultimi giorni ha mandato in delirio i suoi fan con uno scatto che evidenzia tutta la sua bellezza. L’ex annunciatrice di Rete 4 ha infatti condiviso uno scatto in bikini che lascia vedere il suo fisico statuario e le sue forme perfette. E ovviamente il suo décolleté invidiabile. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/ByyEwOoC7r9/

{loadposition intext

Nella foto in questione, Emanuela è ritratta in riva al mare e scrive, augurando una buona serata ai fan: “Manu in bianco e nero”. Immediata la pioggia di complimenti e like per una delle annunciatrici più amate dagli italiani. Quasi 10mila i cuoricini lasciati sotto allo scatto. I messaggi, invece, vanno da “Spettacolare” a “Patrimonio dell’Unesco”, fino a “Sempre bellissima”, “Sei bella in bianco e nero e a colori. In tutti i colori del mondo”. Insomma, a 54 anni Emanuela non ha nulla a che invidiare alle colleghe che hanno metà dei suoi anni. Meravigliosa.

