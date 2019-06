Massimo Colantoni è uno dei concorrenti del reality Temptation Island. Nel 2019 decide di mettere alla prova sua la storia d’amore con Ilaria Teolis, la sua fidanzata. Sulla sua vita privata non si sa molto a riguardo la sua famiglia tuttavia sappiamo che ha una sorella che si chiama Valeria.

Dopo aver conseguito la licenza media ha proseguito gli studi presso l'IPSSAR Pellegrino Artusi che dovrebbe essere una scuola alberghiera. Lui è un accanito tifoso calcistico e la sua squadra del cuore è la Lazio, per quanto riguarda l'aspetto polito il 28enne ci tiene a specificare il suo orientamento politico indicato come "destra". Inoltre ha un cane di circa tre anni di nome Xena e gli piace molto la musica Raggetton. Sul suo account Instagram Massimo Colantoni condivide foto che riguardano la sua vita privata e sentimentale, ma tra i post sono presenti anche selfie e video che riguardano la vita di tutti i giorni.









Nel video di presentazione di Temptation Island Massimo Colantoni ha dichiarato: "Mi rendo conto che dentro casa mia non mi sento più me stesso. Non riesco a farmi più una partita alla play station con calma e con serenità, cosa assurda è che non me la riesco a fa!". La fidanzata invece ha affermato: "In alcune cose lo vedo ancora infantile, vorrei capire se è pronto a fare una famiglia".





Massimo Colantoni è un grandissimo tifoso della Lazio e ama le uscite in compagnia degli amici. Ama giocare alla Playstation, e questo è uno dei motivi di discussione con la fidanzata Ilaria. Massiamo Colantoni ha lavorato come agente immobiliare presso i franchising Tecnocasa e Tecnorete. In seguito ha aperto il suo negozio di abbigliamento per uomo e donna, il Wild Shop, aperto in zona “Via Tiburtina” all’altezza di Casal Bruciato, a Roma. È nato il 14 novembre del 1990 a Roma. Il suo peso e la sua altezza non sono conosciuti.

Temptation Island è un programma televisivo prodotto da Maria De Filippi, trasmesso da Canale 5 nel 2005 e poi dal 2014. La prima edizione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo nove anni, viene prodotta la seconda edizione (la prima con il nome Temptation Island) che è andata in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia; negli anni sono seguite altre edizioni e Bisciglia è il conduttore rimasto in carica. La sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.





Un mese dopo ogni edizione del reality viene fatto il punto della situazione sentimentale dei concorrenti mandando in onda su Canale 5 Temptation Island e poi chiamato anche Temptation Island – Qualche mese dopo trasmesso nel dicembre del 2014. Invece una settimana dopo l'ultima puntata di Temptation island 2018 ci fu una sesta puntata speciale intitolata Il viaggio nei sentimenti, in onda lunedì 6 agosto. Dal 18 settembre 2018 va in onda la versione Vip del programma condotta da Simona Ventura, con coppie composte da personaggi famosi. Qui il video di presentazione

