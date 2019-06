Serena Rutelli l’abbiamo conosciuta meglio all’ultimo Grande Fratello. Lì, nella Casa, ha commosso tutti con la storia della sua famiglia biologica. Abbandonata insieme alla sorella Monica, le due sono state poi adottate da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli quando erano ancora due bambine. Durante il reality condotto da Barbara d’Urso, Serena aveva deciso di non incontrare la madre biologica mentre aveva dato una possibilità ai fratelli biologici, nati prima di Serena – che non li ha mai conosciuti – e dati in adozione subito dopo la nascita.

Tra questi anche Gaetano, il fratello più grande, che ha manifestato la sua intenzione di voler frequentare Serena. Gaetano, 30 anni, è sposato, ha due figlie ed è stato abbandonato a 9 mesi, ma poi adottato dalla zia. Ha fatto recapitare una lettera a Serena quando era ancora nella Casa: "Ho scoperto che tu e Monica siete le mie sorelle. Ti sto seguendo solo per sapere qualcosa in più, se ci somigliamo. Comprendo la vostra sofferenza. Sarebbe bello potervi raccontare di me. Non voglio crearvi altra sofferenza., tutto ciò che vorrei è potervi conoscere".









Leggendo quella lettera in diretta, durante la puntata del lunedì, Serena non ha trattenuto la commozione: "Ha detto delle bellissime parole. È stata una cosa bellissima. So che ho rivisto uno dei fratelli. Ero curiosa di sapere come era fatto. Sono un sacco felice per questo messaggio. Lo volevo ringraziare. Uscendo da qui, un giorno, ci sarà un modo per un caffè o una chiacchiera. La porta è aperta".





Ora che il reality è finito, però, Serena ha cambiato idea sulla sua famiglia biologica: ha deciso per il momento di tornare alla sua vita di sempre, quella che è riuscita a costruire grazie all'amore di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli: "Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme. Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande Fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo", ha spiegato al settimanale Gente.







Sempre nell’intervista pubblicata sul nuovo numero di Gente in edicola, Serena sottolinea anche che ora vuole concentrarsi su altro. Ma non dimenticherà mai l’esperienza al GF. “Negli ultimi 20 anni sono stata seguita da un’analista, sempre la stessa. L’ho salutata prima di entrare nella Casa e da allora non ci sono più tornata. Forse ho imparato a gestire le mie insicurezze, le mie paure”, ha spiegato. Intanto spera di sposare presto il suo Alessandro, anche lui adottato quando aveva solo 3 mesi. Serena vuole diventare mamma e non ha escluso la possibilità di adottare dei bambini in difficoltà.

