Nicola Tedde e Sabrina Martinengo sono una delle coppie della sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Nel promo della trasmissione in onda sulle reti Mediaset, Sabrina ha dichiarato che il motivo per il quale ha deciso di mettere alla prova il proprio amore con Nicola Tedde a Temptation Island è per capire se vale ancora la pena, per lei, investire il proprio futuro con lui: ’’Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai nella mia vita, avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me… Andando a Temptation Island, vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione’’.

Mentre Nicola Tedde alle telecamere di Temptation Island aveva spiegato di aver sempre avuto la passione per le donne più grandi di lui: "A me sono sempre piaciute le donne con qualche anno in più". Non sappiamo quanti anni abbia Nicola, dal momento in cui fino ad ora non è stato possibile risalire alla sua data di nascita.









Sappiamo, però, che il concorrente di Temptation Island è nato e cresciuto in Sardegna, luogo di cui è molto innamorato. Attualmente vive a Saluzzo. Ma non c'è alcuna informazione sulla sua età la sua altezza e il peso. Nicola Tedde è appassionato di sport e, difatti, dedica gran parte del suo tempo libero al fitness. Oltre alla palestra, però, adora viaggiare ed esplorare il mondo, una passione che sembrerebbe condividere con la sua compagna Sabrina. Temptation Island è un programma televisivo prodotto da Maria De Filippi, trasmesso da Canale 5 nel 2005 e poi dal 2014.





La prima edizione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo nove anni, viene prodotta la seconda edizione (la prima con il nome Temptation Island) che è andata in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia; negli anni sono seguite altre edizioni e Bisciglia è il conduttore rimasto in carica. La sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.





Un mese dopo ogni edizione del reality viene fatto il punto della situazione sentimentale dei concorrenti mandando in onda su Canale 5 Temptation Island e poi chiamato anche Temptation Island – Qualche mese dopo trasmesso nel dicembre del 2014. Invece una settimana dopo l'ultima puntata di Temptation island 2018 ci fu una sesta puntata speciale intitolata Il viaggio nei sentimenti, in onda lunedì 6 agosto. Dal 18 settembre 2018 va in onda la versione Vip del programma condotta da Simona Ventura, con coppie composte da personaggi famosi.

