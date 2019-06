Cristina Incorvaia è una delle concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island ma è nota al pubblico televisivo italiano per aver partecipato a Uomini e Donne. Appassionata di sport, la donna lavora come ballerina modella e indossatrice. In un’intervista Cristina Incorvaia ha dichiarato di aver avuto diverse storie sentimentali nella sua vita, ma nessuna importante (fino a quando ha conosciuto il cavaliere Davide. Nel 2010 corteggia Alessio Lo Passo nel dating show pomeridiano Uomini e donne. Tra i due non nasce una storia d’amore, ma rimangono in buoni rapporti di amicizia.

Nel 2018 Cristina Incorvaia partecipa al Trono Over del programma, dove corteggia Gianluca Scuotto, con il quale si crea immediatamente una grande affinità. Dopo una romantica serata trascorsa in un locale, i due si baciano e trascorrono la notte insieme. Questo ha causato diversi dibattiti in studio, perché Gianluca stava frequentando anche un'altra corteggiatrice, Roberta Di Padua. Il tronista si è sentito in colpa per aver ferito i sentimenti di Roberta e ha chiuso i rapporti con Cristina Incorvaia.









Cristina Incorvaia ha un profilo su Facebook, dove è è solita condividere selfie o foto insieme al suo compagno conosciuto a Uomini e Donne. Il suo account Instagram, invece, è privato. Dopo una grande delusione Cristina Incorvaia ritrova l'amore insieme a David Scarantino ma, pur essendo molto innamorati, tra i due ci sono ancora dei problemi. "La convivenza con David è difficile. Lui ha un carattere forte ed è probabilmente abituato ad avere accanto a se donne più remissive di me, ma io non mi lascio schiacciare. Sono alla mia prima convivenza e vengo a Temptation Island per capire se con David ho fatto la scelta giusta" ha rivelato lei.





Lui dal canto suo ha ammesso: "Io sono innamorato di Cristina, ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono. Dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta, desidero investire in una storia che possa essere duratura. Preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo". Oltre lei e il suo compagno gli altri protagonisti di questa edizione saranno: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis.





La prima edizione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo nove anni, viene prodotta la seconda edizione (la prima con il nome Temptation Island) che è andata in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia; negli anni sono seguite altre edizioni e Bisciglia è il conduttore rimasto in carica. La sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna. Cristina Incorvaia è nata a Marsala (in provincia di Trapani) il 12 febbraio del 1981. Altezza e peso non sono disponibili.

