UeD, Angela e Alessio e l’addio: finalmente la verità. “Le cose sono andate così”

Angela Nasti e Alessio Campoli, dopo le chiacchiere ecco la verità. La coppia ha motivato l’addio sulle colonne del Magazine ufficiale di Uomini e Donne. Versioni contrastanti, come è normale che sia, con Angela Nasti che ha rispedito al mittente accuse a paragoni con Sara Affi Fella. Alessio si è detto molto amareggiato e dispiaciuto per il risvolto che la conoscenza con Angela ha preso. Le sue dichiarazioni sono state riprese dalla rivista ufficiale del programma, in cui ha spiegato: “Da parte mia c’erano i presupposti, ma quando che ho capito che le cose non stavano andando come avevo sperato, sono stato il primo a ritenere che fosse giusto chiudere il nostro rapporto“.

Campoli poi smentisce che la crisi fosse iniziata già dal famoso viaggio di Angela Nasti insieme alla sua famiglia ad Ibiza, Angela infatti gli ha detto che la vacanza era stata organizzata da tempo per il compleanno del padre: "Ero entrato da tre giorni nella sua vita, non potevo sentenziare questa partenza a pochi giorni dalla scelta!".









Al suo ritorno, poi, Alessio è sceso a Napoli per trascorrere qualche giorno insieme ad Angela Nasti, ed ha addirittura dormito a casa del fidanzato della sorella, Ugo. Tutto fino a qui è chiaro. Fino al ritorno dal viaggio a Ibiza, le cose sembravano andare bene, ma l'ex tronista non provava le sue sensazioni: "Angela ha manifestato di vedermi strano, di non riconoscere in me la stessa persona che aveva visto all'interno del programma, di non riuscire ad immaginarmi nella sua vita. Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi attribuire delle colpe".





Poi continua: "Il nostro primo confronto c'è stato il lunedì sera, ma la chiusura è arrivata martedì scorso […] Ho cercato io il confronto, le ho detto che se le cose stavano così non aveva senso continuare, e lei ha risposto che di aver riflettuto e di star vivendo un momento difficile, e non solo per me", così ha spiegato Alessio.







Secca la risposta di Angela Nasti: “La decisione di lasciarci è stata presa da entrambi. Alessio mi ha detto di prenderci una pausa, a quel punto gli ho confessato quello che sentivo. Non voglio dare colpe a nessuno, però posso dire che l’Alessio al di fuori non era la persona passionale e schietta che mi aveva colpito. Ad Alessio voglio bene, ma quando ci siamo conosciuto di più e non è andata“.

