Ricordate Cristian Galella e Tara Gabrieletto? Tra le coppie storiche di Uomini e Donne, i due ex protagonisti erano amatissimi. Eppure da anni non frequentano più lo studio di Maria De Filippi, quello stesso studio televisivo in cui è sbocciato il loro amore. Come mai? Non è raro, infatti, che vecchie coppie partecipino alla trasmissione come ospiti, per raccontare delle loro relazioni.

Ma non Cristian e Tara che, per la cronaca, dopo l’inizio della loro love story nel 2012 quattro anni dopo si sono giurati amore eterno con un doppio sì: il 30 agosto 2016 a Vicenza, in comune, e il 2 settembre a Capua con rito celtico. Per quale motivo sono spariti da Uomini e Donne? Sui social network non sono attivissimi (soprattutto lui), ma l’altro giorno Tara ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai fan e rispondere alle loro domande. (Continua dopo la foto)









La ex corteggiatrice e oggi signora Galella, che dà spesso consigli di bellezza, ha scherzato con i follower dicendo che Cristian non è mai stato ‘social’ e che non ama mostrarsi in video e foto insieme. Poi qualcuno le ha chiesto come sono i rapporti con la redazione di Uomini e Donne: “Vi sentite ancora con la redazione di Uomini e Donne? Come mai non vi invitano?”. (Continua dopo la foto)





Con un paio di video, Tara ha risposto con queste parole: “Beh mi sembra che non siamo le uniche persone a non essere invitate, anche altre coppie, almeno ho letto così sul web. Ma ragazzi non succede nulla, anzi”. Probabilmente Tara si riferiva a Oscar ed Eleonora, che hanno più volte evidenziato a volte di non essere presi in considerazione nonostante siano una delle coppie che resistono nel tempo. (Continua dopo le foto)





https://www.instagram.com/p/ByyBOltiWo4/

https://www.instagram.com/p/BxKrytlHwmk/



“Poi vi dirò, essere invitati per fare dei giochi anche no sinceramente – ha aggiunto Tara – Lo vedo tempo sprecato. A maggior ragione alle scelte di persone che comunque non conosco. Non sarei andata. Quindi anche no”. Insomma, se la redazione avesse invitato Tara e Cristian magari alle scelte nel castello, loro non avrebbero accettato? Un’ultima domanda, quella sui figli che la coppia ancora non ha. Qualcuno le ha chiesto se desidera diventare mamma e lei: “Certo! Quando sarà, arriverà. Mi sembra che devo sfornarlo in una giornata”.

