Francesca De André e Giorgio, non è ancora finita: succede davanti a Gennaro

Il Grande Fratello è finito da un pezzo ma di Francesca De André e Giorgio si continua a parlare. La nipote di Faber infatti si è espressa ancora una volta sull’ex durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello, e le parole, ovviamente, non sono state positive. “Qual è – gli hanno chiesto – la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?”. “Ragazzi – queste le sue parole – direi l’indifferenza? Se si chiama ‘ex’ un motivo ci sarà!”. Il riferimento è chiaramente a Giorgio, almeno secondo noi, e non solo a un comportamento generale.

E non si tratta neanche dell'unico attacco di Francesca che ha usato parole dure anche contro Mila Suarez e soprattutto contro Taylor Mega che intanto sembra ancora non aver risposto. A suo modo insomma Francesca De André fa molto parlare di sé. Tra l'altro il suo futuro è tutt'altro che negativo perché Gennaro sembra molto innamorato di Francesca edè stato davvero paziente in alcuni momenti in cui quasi chiunque avrebbe perso la testa dopo insulti su insulti.









Per chi non lo ricordasse, Francesca De André e Giorgio si erano lasciati dopo un tradimento scoperto da lei mentre era all'interno della casa. Una situazione poi diventata irreparabile e sfociata nel confronto a Live – Non è la D'Urso, dove Giorgio è uscito con le ossa rotte. Per chi non lo conoscesse, ecco due note su Giorgio Tambellini. Nasce a Lucca, in Toscana, nel 1984. Circa la sua vita privata non si hanno moltissime informazioni, proprio perché Tambellini è un nuovo personaggio del mondo dello spettacolo, salito alla ribalta per essere il fidanzato di Francesca De André.





Il giovane toscano sembrerebbe essere una persona molto riservata e attenta alla sua privacy: difatti, nemmeno il suo profilo Instagram sembrerebbe svelare molto della sua vita. Giorgio Tambellini, però, è stato descritto dalla fidanzata e concorrente del Grande Fratello 16, come un uomo eccezionale, molto sensibile e caratterizzato per essere una persona buona, generosa e altruista (almeno prima che si venisse a conoscenza del tradimento di Tambellini).







Giorgio lavorerebbe nell’azienda di famiglia: si tratterebbe di una società di autonoleggio. Quello di Tambellini, dunque, è un lavoro molto comune e totalmente lontano dal mondo dello spettacolo: la sua estraneità a tutto ciò che è televisione, infatti, avrebbe conquistato la bella De André.

