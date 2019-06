“Walter Nudo è fidanzato con un uomo”. ‘Live’, la bomba sganciata in diretta

Ospite dell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ anche Walter Nudo. L’ex vincitore del GF Vip che poco tempo fa ha fatto preoccupare tutti per un problema di salute, ha rivisto a distanza di anni Lele Mora. Dopo lo scontro a distanza rispetto ai voti comprati anni fa per permettergli di vincere l’Isola dei Famosi, i due non si erano più incontrati. E mercoledì sera, in diretta, nello studio di Barbara D’Urso e l’ex agente dei vip ha confermato la sua versione dei fatti.

“Ho detto la verità e la verità è che io ho fatto scattare le mie situazioni quando era in nomination – ha detto – Nel 2003 mi hai ringraziato. Per vincere all’Isola dobbiamo ringraziare tutti ma anche i soldi che ho tirato fuori di tasca mia. Ho utilizzato questa pratica per 5 anni fino a quando non l’hanno vietata. Dovrebbe solo ringraziarmi. Il 90% dei personaggi che erano sull’Isola erano miei artisti, ho utilizzato questa pratica anche con altri. Non voglio fare nomi perché si tratta di cose vecchie”. (Continua dopo la foto)









A Barbara e al suo pubblico, Walter ha poi raccontato di non avere interrotto il suo voto di castità di cui si è tanto parlato quando era nel reality di Canale 5: “Sono ancora casto, non ho ancora fatto l’amore”. Nudo ha rivelato di essere casto da oltre un anno. C’è da dire, poi, che l’ultimo periodo per lui non è stato semplice: mentre si trovava in America per lavoro, è stato colpito da una doppia ischemia che l’ha costretto a un avventato rientro in Italia dov’è stato sottoposto a un intervento al cuore. (Continua dopo la foto)





Ma il confronto più acceso (e a dir poco inaspettato) il vincitore del GF Vip e dell’Isola dei Famosi lo ha avuto con la bombastica Francesca Cipriani. Ricordate? Qualche mese fa, quando Walter era nella Casa, la bionda ed esplosiva showgirl si era detta innamorata di lui. Tra loro non c’è stato nulla e ora la Cipriani si è data una spiegazione: “So che sei legato a una persona e che ce l’ha con me, ma puoi dirgli di stare tranquillo”, ha detto in diretta. (Continua dopo foto e post)







“Uomo o donna? Siamo nel 2020, non è importante – ha proseguito la Cipriani – Capisco che tu non voglia dirlo, sono fatti privati. Vedendo che non aveva risposto ai miei messaggi e ho indagato e sono riuscito a capire che è legato a una persona. Non è una donna. È un ragazzo e so chi è, è la persona con la quale passi tutte le tue giornate. Hanno passato San Valentino in una suite stupenda. Lo so perché Walter e io abbiamo degli amici in comune”. Di fronte a quelle insinuazioni, Nudo è limitato a sorridere sottolineando che la persona a cui la Cipriani fa riferimento sarebbe solo un amico: “Sta parlando di Walter, è mio amico”.

