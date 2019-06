Ilary Blasi e Francesco Totti sono senza ombra di dubbio una delle coppie vip più unite e longeve. Ex Letterina e oggi conduttrice affermata lei, ex calciatore lui, stanno insieme da tantissimi anni e hanno avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Ilary e Francesco festeggiano 14 anni di matrimonio e per l’anniversario non poteva mancare uno scatto social. Anche perché la presentatrice del Grande Fratello Vip – che per la cronaca dopo 3 edizioni di successo è pronta a lasciare il timone del reality – non è mai stata così attiva su Instagram come in questo ultimo periodo (gli scatti della mini vacanza romantica a Saint Tropez ne sono una prova).

Insomma: 14 anni d'amore e Ilary e il suo Francesco sono innamorati come il primo giorno. Sui festeggiamenti per l'importante anniversario ancora tutto tace ma forse lo scopriremo nelle prossime ore. Intanto è arrivata la ì dedica della conduttrice a suo marito su Instagram.









Come detto, da qualche settimana la Blasi è diventata decisamente più social e posta foto su Instagram in continuazione. Ci ha regalato anche qualche divertente Storia di una cena in famiglia, ma è stata ultima foto con Totti a infiammare il social. Dopo Saint Tropez, Ibiza: la famiglia è volata nell'isola delle Baleari tanto cara ai vip (forse proprio per festeggiare l'anniversario?) e direttamente dalle acque cristalline ecco il post della bella Ilary.





In occasione dell'anniversario di nozze, la conduttrice ha postato una foto in cui lei e il marito si baciano al mare. Lui la tiene in braccio, come nei più classici degli scatti più romantici. A fare da sfondo il mare turchese che quasi si confonde con il cielo. Ma è la scritta la parte più bella, "I love you". La didascalia? 14 cuori rossi, come il numero di anni di matrimonio. Totti ha commentato con un dolcissimo "Per sempre" e due cuori rossi.







Nel giro di pochi minuti il dolce post di Ilary Blasi ha fatto il giro della rete. Ha già collezionato quasi 100mila like e 1500 commenti. Che dire: tra cuori, complimenti, auguri ed emoji con occhi a cuoricino, sono tutti pazzi per la coppia Totti-Blasi. “Siete meravigliosi. Roma vi ama”, ha scritto qualcuno. A proposito di Roma, è notizia fresca quella dell’addio di Totti, che si è dimesso da dirigente della squadra. Una decisione difficile e immaginiamo molto dolorosa. Per quanto riguarda Ilary, invece, si sa solo che non sarà al timone del Gf Vip 4. Si attendono news.

