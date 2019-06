Barbara D’Urso dice basta. Anche l’inossidabile signora del Trash finisce con l’esaurire le energie, come ha spiegato nell’ultimo post del suo profilo Instagram ufficiale. Davanti alle richieste di Mediaset, che aveva chiesto di proseguire la messa in onda di Live con altre due puntate oltre quella che andrà in onda stasera 19 Giugno, Barbara D’Urso ha detto ‘no’, preferendo concedere del tempo a se stessa e alla propria famiglia per ricaricare le energie e tornare più in forma che mai al principio della prossima stagione televisiva, che di certo la vedrà ancora una volta tra i volti di punta di Canale 5.

A parte le giustissime necessità di Barbara, che non si concede una pausa dalla scorsa estate e che nel corso di quest'anno ha condotto ben quattro format costruiti interamente intorno a lei, è probabile che ad aver influito sulla decisione della conduttrice ci sia anche l'esaurimento del Prati Gate, che ha tenuto banco per l'intera messa in onda di Live e che ha costituito un punto cardine del gossip italiano di questi mesi.









Con il calo dell'interesse da parte dei telespettatori sarebbe complicato mantenere gli stessi livelli di share delle scorse puntate di Live ed è lecito pensare che Barbara D'Urso non voglia trascinare il suo show oltre il limite del buon senso, facendo peggiorare gli ascolti. C'è infatti da specificare che anche le ultime due puntate dello show non erano previste e che Barbara ha accettato di prolungare il suo impegno già oltre le previsioni iniziali. Evidentemente Mediaset ha cercato di battere il ferro finché caldo ma Barbara ha voluto imporsi.





Pare però che non ci siano stati contrasti con la dirigenza Mediaset: "Hanno compreso. Come sempre allineati!" ha scritto Barbara (tutto in maiuscolo) su Instagram, a dimostrare ancora una volta l'altissima intesa che si è stabilita tra lei e Piersilvio Berlusconi. Come già annunciato, la puntata finale di Live nonha visto la partecipazione di Pamela Prati, la quale avrebbe chiesto attraverso i suoi avvocati un cachet considerato assolutamente inaccettabile da Mediaset.









La Prati (come al solito) si è dichiarata completamente estranea ai fatti e ha riversato tutta la colpa sui coloro che la assistono, in questo caso sui suoi avvocati. I temi trattati nell’ultima puntata, venendo a mancare il riempitivo del Prati Gate, sono stati i diritti delle coppie omosessuali e la nascita di figli da madre surrogata. A trattare questi temi delicatissimi e che sono sempre stati molto a cuore di Barbara è stato invitato Miguel Bosé, il quale sta affrontando in questo periodo la separazione dal suo compagno e il problema della gestione dei quattro figli della coppia.

