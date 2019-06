Alberto e Tish di Amici, lo notano tutti. Una foto e il gossip si riaccende

E si ritorna a parlare di Tish e Alberto Urso, i due cantanti lanciati da Amici di Maria De Filippi. Alberto, che ha trionfato a questa ultima edizione del talent di Canale 5, ha tagliato un traguardo importante: “Oggi mi hanno comunicato che Solo è disco d’oro! Ci tengo a dirvi che questo riconoscimento è tutto vostro perché senza di voi sarei veramente solo”. Anche Tish nelle ultime ore ha fatto un importante annuncio ai fan attraverso i suoi canali social: ha realizzato il suo primo video musicale.

Una notizia che fatto molto felice i suoi sostenitori, che hanno sempre lamentato il fatto di venire aggiornati raramente. La cantante ha pubblicato una foto molto particolare, con tutta probabilità uno spezzone del video-clip: lei, con espressione sbalordita, appesa al cornicione di un palazzo.









Chi ha seguito questa ultima edizione di Amici sa bene che tra Alberto e Tish c'è stata una breve ma intensa relazione. Relazione che, per la gioia di chi ha sempre fatto il tifo per loro adesso potrebbe aver avuto un nuovo inizio. Impegni lavorativi permettendo, i due sono spesso insieme ma stavolta è bastata una foto per far riaccendere il gossip.





Lo scatto che Alberto ha pubblicato sul suo profilo Instagram non è infatti passato inosservato. Perché ha qualcosa a che fare col nuovo video musicale di Tish e la foto-anteprima di cui parlavamo poco sopra. Dopo aver visto il post di Tish, eccone una di Alberto che ha scatenato i follower, convinti che l'abbia fatto di proposito per far sentire la sua vicinanza all'ex (?) fidanzata.







La nuova foto di Alberto ha ricordato molto quella di Tish appesa al cornicione di un palazzo e i fan di entrambi credono poco a una coincidenza. “Questa posizione mi è familiare #trytoc”; “Sembra Tish”; “Sì, è vero, hai copiato la foto a Tish ora ti iniziano a dire ‘Stai attento, eh!’”, si legge tra la marea di messaggi piovuti sotto al post. E ancora: “Questa foto mi ricorda qualcosa…”; “E va beh, foto uguale a quella di Tish!”; “Ma solo a me sembrava un pezzo del video di Tish?”.

