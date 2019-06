Questa volta Michelle Hunziker non convince. E i fan partono in quarta con critiche e accuse di ritocchini. Ma partiamo dal principio. Dopo aver chiuso un’altra importante stagione televisiva, la svizzera più famosa d’Italia si gode le meritate vacanze. La conduttrice, che abbiamo visto fino a qualche giorno fa a ‘All together now’, è partita per trascorrere qualche giorno di relax a Forte dei Marmi, e, come fa spesso, ha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti della vacanza.

C’è anche la figlia primogenita, Aurora Ramazzotti, e con lei Michelle posa per una foto di famiglia in cui sembrano quasi sorelle più che mamma e figlia. “In questa immagine due svizzere in trasferta che ci credono molto – scrive Aurora sulla sua profilo Instagram – E che, nonostante non sia prevista una parvenza di sole, si spostano solo ed esclusivamente con bandana e cappellino causa allergia solare”. (Continua dopo la foto)









E prima che con Michelle, i soliti hater se la sono presa con Aurora, criticata per il suo abbigliamento. “A volte mi lascio trapassare dalle cattiverie. Non spesso, ma succede – si è sfogata lei in una story – Quando succede, mi fermo un po’ a riflettere. Poi mi ricordo che non c’è cura per la natura umana e che tutti ogni tanto siamo cattivi, chi più chi meno. E che non si può piacere a tutti, ma che si può scegliere chi affianca il nostro cammino”. (Continua dopo la foto)





Anche il fidanzato di ‘Aury’, Goffredo Cerza, è partito con loro ed è lui che ha scattato la foto sul pattino: “Mi rendo sempre più conto di aver scelto bene”, conclude una Ramazzotti in versione romantica. D’altronde non ha mai fatto mistero di essere al settimo cielo con lui, con il quale porta avanti una storia d’amore da circa due anni e mezzo: “Mi chiedo spesso cosa abbia fatto di giusto per meritarmi uno come te”, scriveva a gennaio scorso gennaio in occasione del loro secondo anniversario. (Continua dopo foto e post)







Aurora è poi tornata a Milano, mentre Michelle è rimasta al mare per qualche altro giorno. Ed è proprio la foto, ma stavolta in solitaria, in spiaggia condivisa su Instagram che ha destato sospetti tra i fan. “È arrivata l’estate, gioia totale!!!! Scatta un ‘Jump’ per forzaaaaaa! Buona estate a tutti!”, ha scritto sotto allo scatto di lei che salta proprio dal pattino di salvataggio. Ecco: “O è photoshop o ti sei schiantata sul pattino di salvataggio”, si legge sotto. E ancora: “Ma sei appesa con dei fili nascosti come le marionette o hai un reattore?”. Per molti è impossibile che sia riuscita saltare sollevandosi di diversi metri da terra, quindi l’ipotesi di alcuni “ritocchini” alla foto.

