Il trono over di Uomini e Donne ha chiuso i battenti – per questa stagione televisiva – con l’addio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, stando a quanto visto a Uomini e Donne così come a Temptation Island, erano legati da una fortissima sintonia, ma non da un progetto di vita insieme. Riccardo e Ida abitano infatti in città diverse e nessuno dei due ha mai seriamente pensato di trasferirsi. Lui voleva che lei lo raggiungesse a Taranto, mentre Ida, che è anche mamma di Samuele, preferiva che fosse Riccardo ad andare a vivere a Brescia con lei e il figlio.

Alla fine, dopo mesi e mesi di tira e molla e l’ultima chance che Guarnieri – a sorpresa – ha dato al suo rapporto con la Platano, la storia d’amore tra i due si è conclusa con una rottura a quanto pare definitiva. A quanto pare perché l’ultimo post che Riccardo ha pubblicato su Instagram fa riflettere. (Continua dopo la foto)









“Una cosa che ho imparato col tempo è che non bisogna perderlo”. Recita così l’ultimo post pubblicato dal cavaliere di Taranto su Instagram. Una frase criptica che ha subito fatto alzare le antenne ai fan: si riferisce a Ida e alla loro relazione? Oltre al post, inoltre, pare che Riccardo abbia fatto un lungo viaggio in autostrada, ma non è dato sapere verso dove. Insomma, gioca a fare il misterioso. (Continua dopo la foto)





E Ida? Anche la dama è molto attiva sui social. È lì che, in attesa di tornare in studio da Maria De Filippi per cercare l’anima gemella (e meno che l’estate non le riservi qualche incontro speciale), aggiorna i suoi tanti fan. La Platano condivide molto della sua vita privata. Anche a costo di prendersi insulti come accaduto pochi giorni fa sotto alla foto che la ritraeva con Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip. (Continua dopo le foto)







Non è stato facile per lei dire addio a Riccardo. Ma l’ha fatto in primo luogo per se stessa, per ricominciare e lasciarsi alle spalle le delusioni e le sofferenze provate. Ad ogni modo, nonostante tutto, al suo fianco c’è sempre stata una persona speciale che ha voluto ringraziare proprio sui social dedicandole parole molto importanti: “Rimarrai per sempre speciale”, ha scritto su una Storia di Instagram spiazzando i fan. Chi ha pensato a Riccardo è fuori strada: Ida si rivolge a Gemma, che infatti appare abbracciata a lei in un tenero scatto. Amiche da tempo, le due dame sono sempre più unite.

Tutti contro Ursula. La frase dell’ex dama di di Uomini e Donne è da brividi e i fan si ‘avvelenano’