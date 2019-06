“Raccomandata!”. La baby fidanzata di Ezio Greggio a ‘La sai l’ultima?’: scoppia la polemica

Ezio Greggio, all’alba dei 65 anni, è sempre più innamorato della sua bellissima e sexy Romina Pierdomenico. Lei ha 26 anni ma, nonostante la grande differenza d’età tra i due, sono davvero molto affiatati, da più di un anno. Ezio Greggio l’ha conosciuta al Montecarlo Film Festival, dove lei era una delle ragazze delle vallette delle premiazioni. E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine: da allora sono davvero inseparabili. A quanto pare, per la gioia del conduttore e comico piemontese, Romina sarà al suo fianco alla conduzione della nuova edizione di “La sai l’ultima?”.

E la polemica si è già scatenata. In molti sostengono che se Romina non fosse stata fidanzata con Ezio Greggio non sarebbe mai approdata in televisione, soprattutto a a Mediaset, in programma in prima serata che ha sempre ottenuto un ottimo successo in fatto di ascolti.









Raccomandata, insomma, è la parola che più ricorre dopo la conferma da parte di Ezio Greggio della presenza in studio come conduttrice della sua giovanissima ragazza. Ma il conduttore non ci sta e in un'intervista ha rispedito al mittente le accuse che ha lanciato il popolo del web. "Da un punto di vista televisivo Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico. Il suo debutto a Colorado è piaciuto molto al pubblico", ha dichiarato Ezio Greggio al settimanale Chi.





E ancora: "A La sai l'ultima? sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza inconfondibile porterà una ventata di freschezza. È un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare", ha aggiunto il presentatore di E chi non vorrebbe accanto un compagno come Ezio Greggio, che riesce a spendere cosi belle parole per te.





Ma lui è davvero convinto del valore della sua fidanzata e sa bene che sarà una grande risorsa per il programma. Su di lei e il loro rapporto aggiunge: ”Le sue risate, in studio, e la sua genuinità si faranno notare. Nella vita privata, le foto di noi due insieme parlano da sole… parlano d’amore”, ha detto ancora Ezio Greggio. Non resta che aspettare come se la caverà Romina davanti alle telecamere de La sai l’ultima.

