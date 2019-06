A pochi giorni dall’uscita della casa del Grande Fratello, continua a tenere banco la storia tra Francesca De Andrè e Gennaro De Lillio. La storia d’amore più chiacchierata del momento regala infatti un nuovo spunto. Colpa, o merito, di una storia su Instagram postata da Gennaro. Nel filmato si nota subito l’assenza di Francesca De André. Mentre Gennaro Lillio è in compagnia di Giovanni Ciacci, fresco di addio a Detto Fatto. Tra i due, al mare, scatta un “duello” verbale. Gio Gio afferma: “È a casa mia”. E Gennaro ribatte: “No, è a casa mia”. Il dialogo continua così, finché Gennaro specifica: “Francesca è a casa mia”.

Ovviamente, l’ex gieffino e Gio Gio stavano imitando la scenata di Francesca De Andrè nella casa del Grande Fratello. Ma la chiusa di Gennaro Lillio non lascerebbe spazio a dubbi. Francy è a casa sua, l’amore insomma procede a gonfie vele. Per la felicità dei tanti fan. Ciò nonostante la mamma di Gennaro sembra non gradire. Come riporta il sito Gossip e tv, Giada Di Miceli, conduttrice di Non succederà più su Radio Radio, avrebbe affermato che la mamma di Gennaro non gradirebbe la nuova nuora. L’antipatia sarebbe nata durante il Grande Fratello 16. E adesso – riporta il sito di gossip – la signora sarebbe arrivata a mettere dei like agli haters che criticavano Francesca De Andrè. Continua dopo la foto









Al momento, non ci sarebbero né smentite né conferme. Se ci sia o meno una tampesta in arrivo non è dato sapere. Sta di fatto che venti burrascosi Francesca De André li ha già affrontati qualche giorno fa a Live, Non è la D’Urso, dove aveva avuto uno scambio molto accesso con l’ex fidanzato. Lo scontro era stato molto forte, e Francesca, già accusata da alcuni degli sferati di essere troppo aggressiva, non aveva tradito le aspettative demolendo l’ex Giorgio. Continua dopo la foto





“Quanto ti hanno pagato? – gli aveva d etto – La pausa è finita? Ma dai, io, la pausa, al posto tuo, la farei in un altro posto. Sei da Sert, te l’hanno scritto su tutti i social. Mi dispiace che la mia mancanza ti abbia scatenato tutta quella follia. Potevi evitare casa mia come base per i tuoi tour per le tue serate milanesi. Non mi risulta che tu abbia una casa a Milano. Ti sei fatto fare un ‘servizietto’ in macchina da quella ragazzina squisita”. Continua dopo la foto







Ma non finisce qui, Francesca ci era andata pesante e aveva invitato l’ex fidanzato a risolvere i suoi ‘problemi’ tanto che Barbara D’Urso si eraintromessa per bloccare la discussione: “Ti devi far curare, non hai parole perché sei fuori come un balcone. Devi darti una regolata, inquadrarti un attimo. Prima non era così – aveva detto Francesca De André rispondendo a chi l’accusava averlo sempre conosciuto in questo modo -Non beveva nemmeno un bicchiere di vino! Lui è uscito dalle problematiche che aveva grazie a me”.

