‘Detto Fatto’, Giovanni Ciacci molla: Bianca Guaccero lo gela sui social

La notizia era nell’aria. A confermarlo era stato lo stesso Giovanni Ciacci: “Detto Fatto è un capitolo chiuso”. E giù fiume di commenti. Un addio non proprio indolore visto che per anni l’esperto di moda è stato presenza fissa nel programma. Dai suoi albori con Caterina Balivo, fino all’ultima edizione con Bianca Guaccero. Ma come tutte le cose belle, anche quest’avventura arriva al capolinea. Già l’anno scorso la sua presenza nello show era un punto interrogativo. Stavolta però l’abbandono è stato già confermato. “Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle…” scrive.

"Sono stati anni bellissimi a detto fatto , ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade … ciao Dettofatto , ti ho voluto tanto bene…", aveva scritto. Parole che non sono passate, evidentemente, inosservate: se è vero che poco dopo Bianca Guaccero ha scritto: "Le persone non cambiano, si rivelano. (D.Lynch) Buon giorno a tutti!". Immediate le reazioni dei fan che attribuiscono la frase alla decisione inaspettata di Giovanni Ciacci di lasciare Detto Fatto. "Quando ci si abitua per anni a vedere una persona condurre un programma, ci si sente traditi", scrive una follower. E ancora: "Hai ragione, Giovanni Ciacci si pentirà".









Ma Bianca Guaccero replica così ai fan: "Non c'entra nulla Giovanni Ciacci con la mia citazione". Ma i follower non le credono e lei specifica: "Non ho motivo di mentire. Ammettere cosa? Ma stai scherzando?Voglio molto bene a Giovanni". E sulla tempistica del post arrivato poco dopo quello di Gio Gio, Bianca parla di coincidenza. I fan notano anche che Bianca Guaccero non avrebbe messo mi piace al post in cui Giovanni Ciacci annunciava l'addio.









La carriera di Giovanni Ciacci si svolge interamente in televisione. Lui, diversamente da altri suoi colleghi infatti, non organizza né seminari né consulenze private. Tra le collaborazioni, più importanti, c'è quella con Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni. Ormai, però, Ciacci è diventato uno dei volti di Detto Fatto, la trasmissione di Caterina Balivo, che per un brevissimo periodo è stata condotta da Serena Rossi, dal momento che la conduttrice ha partorito il suo secondo figlio.







All’interno del contenitore di Rai 2, inoltre, il compito di Ciacci è quello di cambiare l’aspetto alle donne comuni che spesso si trascurano. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Divina e nel 2017 il suo secondo Barba e baffi.

