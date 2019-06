“Soffro ancora ma è giusto così”. Sossio e Ursula, la rinuncia per la gravidanza

Tempo fa, ospite al Trono Over di Uomini e donne insieme a Sossio Aruta, Ursula Bennardo aveva rivelato di essere in dolce attesa, una nuova gravidanza per l’ex dama. I due ex del programma di Maria De Filippi lo avevano scoperto nel giorno di San Valentino e avevano deciso di dare la notizia proprio nella trasmissione che li aveva fatti incontrare e innamorare.

"Dalla mia ultima gravidanza sono passati quasi quindici anni, – ha raccontato poi la dama al magazine di Uomini e Donne – sicuramente era un mio desiderio diventare nuovamente madre ben prima di incontrare Sossio ma ho sempre creduto che non avrei avuto il coraggio, o incontrato l'uomo giusto, per fare un altro figlio e invece per fortuna le cose sono andate in maniera molto diversa''.









''Questa gravidanza a trentasei anni è stata fortemente voluta tanto che quando ho scoperto di essere incinta non credevo ai miei occhi perché si stava letteralmente realizzando un mio sogno e ringrazio Dio ogni giorno per questa emozione che sto rivivendo'', ha detto ancora Ursula. ''Ho scoperto di essere incinta la prima volta nella mia vita a diciotto anni appena compiuti e, benché fossi consapevole della mia giovane età ed avessi all'epoca mille paure, quando ho deciso di tenere il bambino, da subito ho avuto la consapevolezza che sarei stata una brava mamma''.





I due diventeranno genitori di Bianca e in questo periodo i fan seguono passo passo la gravidanza della dama, che proprio nel programma condotto da Maria De Filippi ha conosciuto Sossio Aruta. E grazie alla sezione 'domande' delle Instagram story Ursula può rispondere alle tante domande dei suoi follower.





Ursula ha voluto parlare di alcune rinunce importanti che ha fatto affinché la gravidanza non avesse complicazioni. La domanda riguardava esattamente il fumo: a Ursula è stato chiesto infatti se stia soffrendo molto per aver rinunciato alle sigarette. “Sì tanto. Soffro ancora adesso ma è giusto così”, ha risposto la compagna di Sossio Aruta.

