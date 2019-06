“È ufficiale!”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la notizia è confermata

Torna prepotentemente in auge il binomio Stefano De Martino e Belen Rodriguez non solo sui magazine, ma anche sui social, dove il rumor messo in giro da Alfonso Signorini sulla gravidanza dell’argentina continua a rimbalzare e trovare risonanza.

A infiammare il gossip una foto pubblicata da Gente in cui Belen compare con un outfit insolito. Un vestito lungo con gonna leggera e ampia, sciancrato sulla vita che, però, lascerebbe intravedere addominali rilassati e una pancia evidente. C’è chi ipotizza che la showgirl potrebbe aver semplicemente messo su qualche kg di troppo, ma in tanti rispondono notando non solo l’addome più gonfio ma anche un decolleté più prominente e un volto più pieno e ammorbidito, tipico di una donna incinta. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo i rumors più accreditati, Belen potrebbe essere incinta al terzo mese di gravidanza e aspetterebbe una bambina. I followers più affiatati lo avrebbero dedotto sia dalle foto pubblicate su Gente, sia da alcune stories su Instagram. Intanto l’amore tra i due vava gonfie vele e adesso c’è l’ufficialità su un altro rumors che gira da giorni. la coppia condurrà la nuova edizione di Castrocaro. È l’idea dell’agente televisivo e produttore Lucio Presta, che si appresta a portare su Rai2 la finale 2019 del festival, il 3 settembre, condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino e con Simona Ventura nel ruolo di presidente della giuria. (Continua a leggere dopo la foto)





L’idea di Presta è riportare Castrocaro ad essere il concorso per voci nuove e per nuovi talenti musicali che era tra gli anni ’60 e gli anni ’80 quando a vincerlo furono artisti divenuti poi delle star come Giuni Russo (1967), Gigliola Cinquetti (1963), Alice (1971), Luca Barbarossa (1980) e Zucchero (1981). “Ho deciso un po’ di tempo fa – racconta Presta all’AdnKronos – di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni. E per la prima edizione c’è già l’accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria”, sottolinea Presta. (Continua a leggere dopo la foto)





“Dopo aver fatto tanti Sanremo – prosegue Presta – proviamo a riportare agli antichi fasti Castrocaro. Sarà un’edizione completamente rinnovata, grazie al nostro progetto e alla fiducia accordataci dal sindaco Marianna Tonellato e dall’assessore Lucia Magnani. Ma la novità assoluta a cui tengo di più è che i ragazzi che vorranno iscriversi non pagheranno un euro. Ci si potrà iscrivere, o partecipando alle selezioni dal vivo, che si terranno a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bologna, o direttamente online attraverso il sito dedicato (www.festivaldicastrocaro.tv). Il 26, 27 e 28 luglio saranno convocati quelli ritenuti idonei a partecipare al concorso e 12 di loro accederanno alla finale, che andrà in diretta su Rai2 e Radio2”.

