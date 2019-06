Una grande notizia per Alberto Urso: arriva dopo la vittoria ad Amici

Alberto Urso ancora non ha commentato sui social l’importante traguardo raggiunto giusto un paio di minuti fa: il Disco d’oro con il suo album d’esordio ‘Solo’. Tuttavia il giovane ex concorrente di Amici 2019, un paio di ore fa, ha pubblicato su instagram un suo selfie in cui è stato immortalato a suonare la chitarra, e nella didascalia ha scritto testuali parole: “Cose che mi fanno stare bene: il mio mare, la mia casa, la mia chitarra. Quali sono le vostre?”. (Continua a leggere dopo la foto)





Un post in cui Alberto Urso, nonostante la vittoria ad Amici e il grande successo ottenuto da quel momento in poi, ha mostrato di non essersi nella maniera più assoluta montato la testa, continuando ad avere determinati valori.

Che tra Alberto Urso e Tish abbiano sempre nutrito una certa simpatia l'un per l'altra non è mai stato un mistero per nessuno.





Ma in questo ultimi giorni il gossip sui due è veramente impazzito sui social. Cos'altro è successo? Pare che la cantante sia andata un paio di giorni fa in Sicilia per andare a trovare proprio Alberto Urso. Difatti quest'ultimo, per i pochi che non lo sapessero, è nato e cresciuto proprio nell'isola sicula. I due si saranno davvero incontrati? Si saranno messi insieme?