Risale a poche settimane fa la scelta di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. Alla fine ha deciso di uscire dal programma con Manuel Galiano, ma a stare a sentire i fan ci sarebbe già odore di crisi. E dire che sembrava procedere per il meglio la love story iniziata nel dating show di Maria De Filippi. “Da quando siamo usciti abbiamo cercato di viverci questa relazione a pieni polmoni”, ha detto la ex tronista a Uomini e Donne Magazine.

“Abbiamo passato le prime due notti a Roma, regalandoci una piccola luna di miele di due giorni, tra coccole e cene in camera. Nei giorni seguenti siamo stati a Torino, a casa mia, e vogliamo continuare a ritagliarci degli spazi per noi anche nelle prossime settimane”. “È sorprendente scoprire ogni giorno quante cose ci accomunano – le ha fatto eco lui – È bello svegliarmi accanto a Giulia al mattino e iniziare la giornata con il sorriso. Sto entrando a far parte della sua vita e lei della mia. Abbiamo iniziato con una cena tra noi per poi passare i giorni successivi insieme anche ai suoi amici”. (Continua dopo la foto)









E sono già state fatte le presentazioni in famiglia: “Gli ho presentato le persone più importanti della mia vita – ha continuato Giulia – La mia famiglia ha sempre fatto il tifo per lui: mia madre lo adora e lo stesso vale per mio padre. È entrato subito a far parte della mia famiglia e la cosa non mi ha stupito perché è una persona di cuore, proprio come noi. L’ho introdotto nella mia quotidianità come se fossimo fidanzati da molto più tempo e posso dire che averlo accanto mi rende felice”. (Continua dopo la foto)





Ma l’ultima foto social condivisa dalla bella Giulia ha scatenato i fan. Uno scatto decisamente poco gradito quello pubblicato dalla ex tronista che, al mare, mostra il fisico scolpito. La polemica è scattata immediatamente: molti fan l’hanno accusata di trascurare il suo fidanzato, dal momento che è in vacanza da sola con alcuni amici e sembra proprio divertirsi. (Continua dopo foto e post)







Dunque sono partite le scommesse sulla rottura della relazione tra Manuel e Giulia. Lei si sta godendo questo inizio estate senza il suo Manuel, posa in costume sfoggiando il suo fisico e tutto il suo fascino e gli utenti hanno iniziato a fare i paragoni con Angela Nasti e la sua storia finita male e durata poco più di 2 settimane. I follower accusano quindi la Cavaglia di fare lo stesso, preferendo la compagnia dei suoi amici piuttosto che quella del suo fidanzato Manuel. Ma chissà, magari presto arriverà una foto di coppia per mettere a tacere quelle che, comunque, per ora restano voci.

