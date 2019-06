“Sorelle, non mamma e figlia!”. Guendalina Tavassi, più vista la sua Gaia?

Ricordiamo bene Guendalina Tavassi al Grande Fratello. Sono passati anni (e tante edizioni) e oggi è un’opinionista tv e influencer. Ha 33 anni Guendalina, ma una figlia di 15. Si chiama Gaia ed è la sua primogenita. L’ha avuta da giovanissima ed è nata dall’amore con Remo Nicolini. Dall’unione con Umberto D’Aponte, che la ex gieffina ha sposato nel 2013, sono invece nati Chloe e Salvatore.

Guendalina, che di recente abbiamo visto anche nella Casa del GF 16, dove ha avuto un acceso scontro con Cristian Imparato, e la figlia Gaia sono praticamente due gocce d’acqua. Altro che mamma e figlia, sembrano sorelle! Lo dimostrano anche le ultime foto condivise dalla Tavassi, 33 anni, in occasione del 15esimo compleanno della figlia, che diventa sempre più alta (ha già superato la mamma) e più bella. (Continua dopo la foto)









Per fare gli auguri alla sua primogenita che compie 15 anni, la Tavassi ha condiviso con i fan di Instagram (ne conta oltre 830mila) alcuni scatti della vacanza che le due stanno trascorrendo con il resto della loro bella e numerosa famiglia. Si trovano al Domina Coral Bay a Sharm el Sheikh e Guendalina e Gaia appaiono belle, sorridenti e con un grande feeling. E sempre più simili. (Continua dopo la foto)





“Ecco come ti vedo io – commenta la Tavassi – anche se vuoi fare sempre la grande e molto spesso non mi ascolti e fai sempre di testa tua, io ti vedo sempre la mia piccolina, e mi sembra ieri che non facevo fatica a tenerti in braccio ormai sei la mia spilungona e sarebbe più facile fare il contrario. Ti amo infinitamente Gaietta. Che questi 15 anni ti portino sale in zucca. E tutta la felicità che mi regali tu anche solo se sorridi. Tantissimi Auguri, la tua Mamy. #Happybday #gaia #15yearsold”. (Continua dopo foto e post)







A dicembre 2017 Guendalina e sua figlia Gaia sono rimaste vittime di un episodio di bullismo. All’opinionista è stato hackerato il profilo Instagram e chi si è appropriato del suo account è passato alle minacce e alla richiesta di soldi per darlo indietro. Le due si sono mostrate in video con escoriazioni e lividi sul viso. “Dei bulli hanno accerchiato Gaia e l’hanno insultata, appena lei ha risposto loro le hanno dato dei pugni in faccia, buttata a terra e presa a calci – spiegava la Tavassi – Se non fossero arrivati i proprietari della gelateria non so come sarebbe finita. Quando sono arrivata sul posto anche io sono stata picchiata. Ero andata per cercare quei ragazzini e chiedere spiegazioni, ma mi hanno aggredita e ferita”.

