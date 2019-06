Avevamo lasciato Ilary Blasi e Francesco Totti a Saint Tropez. La coppia ha trascorso una mini vacanza da fidanzatini in occasione del compleanno di Alessia Solidani, hair stylist e grande amica della conduttrice che ha deciso di festeggiare nella famosa località della Costa Azzurra. Ilary non poteva certo mancare, così è volata a Saint Tropez col marito a bordo di un aereo privato per un finesettimana lungo di svago, mare, sole e relax.

Ma Ilary e Francesco sono già tornati a Roma, come dimostra la foto pubblicata dalla conduttrice sul suo profilo Instagram. La bella Ilary si è lasciata immortalare di fronte a una straordinaria panoramica della Città Eterna dall’alto. “Roma… Quanto sei bella”, ha scritto lei, che è ritratta seduta su un muretto mentre si lascia rapire dall’incredibile vista davanti ai suoi occhi. (Continua dopo la foto)









La foto in questione ha però innescato una nuova polemica. Polemica inutile, in realtà, perché molti hanno creduto che quello fosse il balcone di casa Totti e hanno subito fatto partire i soliti commenti sull’ostentazione della ricchezza. Peccato che lo scatto non è stato realizzato da casa sua, ma dall’attico della Eurosky Tower, il grattacielo che sorge nella zona residenziale confinante con il quartiere Eur… Eppure si legge: “Dall’alto del superattico da 14 milioni di euro, stai attenta a non cadere da lì”. E ancora: “Ostentate sempre la vostra ricchezza. Siete dei grandi… un attico da 14 milioni di euro che volete che sia… ringrazia Dio e una palla rotonda altrimenti tuo marito andava a raccogliere i pomodori”.(Continua dopo la foto)





Insomma, stavolta gli hater hanno fatto una figuraccia. Ma tra i tantissimi commenti piovuti sotto alla foto della vista pazzesca di Roma, anche:“Chi scrive commenti cattivi è un evidente rosicone” e “Ilary c’è sempre chi rosica per l’invidia. Siete una famiglia splendida che si merita quello che è riuscita a creare”. Senza contare i messaggi in cui i fan chiedono se davvero non rivedranno più Ilary alla conduzione del GFVip e quelli in cui diversi utenti ne approfittano per chiedere di Francesco Totti e della sua decisione di lasciare o meno la dirigenza della Roma. (Continua dopo foto e post)







Per quanto riguarda il GF Vip, le ultime voci di corridoio danno Alfonso Signorini come possibile sostituto di Ilary, che ha condotto tre edizioni consecutive di grande successo. Sulla questione Totti, invece, l’ex Capitano ha sciolto le riserve lunedì, nel corso di una conferenza stampa al Salone d’onore del Coni. “Ho dato le mie dimissioni dalla Roma, è un giorno che non pensavo di vivere – ha detto – Viste le condizioni è stato doveroso e giusto prendere questa decisione, non ho avuto mai la possibilità operativa di poter lavorare sull’area tecnica con la Roma. Se ho preso questa decisione non è per colpa mia. Presidenti e allenatori passano, le bandiere no”.

