I fan di Uomini e Donne non hanno sicuramente dimenticato Mattia Marciano, che nel dating show di Maria De Filippi ha vestito i ruoli di corteggiatore e di tronista. Alla fine aveva scelto Vittoria Deganello, ma la storia tra i due è finita ad agosto scorso. L’aveva annunciato lei ma i fan si erano poi scagliati contro Mattia accusandolo di aver architettato la rottura “per business”.

A quel punto lui fu costretto a intervenire con un lungo post in cui, tra le altre cose, faceva sapere: “Non voglio entrare nei dettagli, non sputtanerò mai né me né lei, quando una storia finisce significa che c’erano dei problemi, abbiamo fatto il possibile per superarli ma non ci siamo riusciti, almeno per il momento, e quindi è meglio se stiamo un po’ separati”. Dopo la fine con Vittoria si mormorava che l’ex tronista frequentasse Valeria Bigella di Temptation Island. Il gossip parlava di un bacio, ma alla fine quello scoop si rivelò un buco nell’acqua. (Continua dopo la foto)









Marciano ha anche avuto una love story con Angela Nasti, che abbiamo poi ritrovato sul trono di UeD nella scorsa stagione televisiva e che oggi è finita nella bufera per la rottura con il corteggiatore scelto, Alessio, a soli 20 giorni dalla scelta. Ma ora, archiviata la relazione con Angela Nasti, a quanto pare Mattia ha ritrovato l’amore con una naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. E figlia vip. (Continua dopo la foto)





Si tratterebbe della figlia di Sinisa Mihajlović, Viktorija. A lanciare questa indiscrezione è stato il portale IsaeChia.it, che ha riscontrato come Marciano e la Mihajlovic abbiano consumato cena e successivamente colazione nello stesso hotel. In alcune Instagram Stories dell’ex tronista si vedono infatti piatti e luoghi che anche la ex naufraga ha condiviso. Solo una coincidenza? O è forse nato l’amore tra i due? Si attendono conferme. (Continua dopo le foto)







Ma chi è Viktorija? Classe 1998, anni, occhi verdi e lunghi capelli castani, ha 4 fratelli – Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas – tutti nati dal matrimonio del mister con Arianna Rapaccioni. Dopo una breve esperienza alla Marangoni di Milano, ha deciso di seguire le sue aspirazioni e tornare a Roma, dove studia psicologia e si interessa al mondo della moda. Single, insieme alla redazione delle Iene e con la complicità di mamma Arianna ha architettato uno scherzo impietoso al papà per presentargli un nuovo fidanzato non proprio educato. Poi l’abbiamo ritrovata all’Isola.

