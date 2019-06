Andrea Filomena è uno dei protagonisti di Temptation Island 2019, recatosi nel relais in Sardegna per cercare di fare chiarezza sulla sua storia d’amore con la fidanzata Jessica Battistello. I due erano a un passo dalle nozze, ma qualcosa è andato storto e ora si trovano a chiedersi se il loro futuro sarà insieme oppure no. Scopriamo qualcosa in più su Andrea.

Andrea Filomena è nato a Milano il 12 settembre 1988, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha studiato presso l'Istituto Filippino, una struttura cattolica in provincia di Treviso, dove si è diplomato in informatica. Poi la sua vita ha preso una strada del tutto diversa, perché lasciando da parte il suo titolo di studio ha iniziato a lavorare come proprietario di un salone di parrucchiere a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La fidanzata di Andrea Filomena si chiama Jessica Battistello, i due si sono conosciuti e fidanzati nel 2016 e stavano organizzando il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare nel 2018.









Ma qualcosa è andato storto e la coppia, in preda a una forte crisi, ha deciso di annullare il matrimonio e di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione, lui durante la presentazione per il programma ha affermato: "Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi son sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice." Lei dal canto non sembra essere molto convinta della relazione, ha infatti dichiarato: "Io so quello che voglio e quello che provo, ma a questo punto non so lei quello che vuole!"





Temptation Island è un programma televisivo prodotto da Maria De Filippi, trasmesso da Canale 5 nel 2005 e poi dal 2014. La prima edizione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo nove anni, viene prodotta la seconda edizione (la prima con il nome Temptation Island) che è andata in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia; negli anni sono seguite altre edizioni e Bisciglia è il conduttore rimasto in carica. La sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.





Un mese dopo ogni edizione del reality viene fatto il punto della situazione sentimentale dei concorrenti mandando in onda su Canale 5 Temptation Island e poi chiamato anche Temptation Island – Qualche mese dopo trasmesso nel dicembre del 2014. Invece una settimana dopo l'ultima puntata di Temptation island 2018 ci fu una sesta puntata speciale intitolata Il viaggio nei sentimenti, in onda lunedì 6 agosto. Dal 18 settembre 2018 va in onda la versione Vip del programma condotta da Simona Ventura, con coppie composte da personaggi famosi.

