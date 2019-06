Barbara D’Urso, si sa, è la regina di Mediaset. Il suo pubblico, però, si appresta a salutarla per la consueta pausa estiva. Anche i programmi di Carmelita, difatti, sono già andati o stanno per andare in vacanza. Il Grande Fratello 16 ha chiuso i battenti una settimana fa, Pomeriggio Cinque ha salutato gli affezionati telespettatori venerdì scorso e anche la trasmissione rivelazione dell’anno, ovvero Live – Non è la D’Urso, sta per chiudere.

L’ultima puntata andrà in onda mercoledì 19 giugno e non il 3 luglio come era stato svelato di recente. La conferma arriva direttamente da Publitalia: “Diversamente da quanto comunicato in precedenza l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso andrà in onda mercoledì 19 giugno”, si legge nella nota anticipata dal sito di Davide Maggio. Mercoledì19 giugno, dunque, vedremo l’ultima puntata del talk dei record di Carmelita, che tra gli altri accoglierà in studio un ospite speciale. Un suo ex amore. (Continua dopo la foto)









Stiamo parlando di Miguel Bosé. Il cantante (ed ex amore della D’Urso) svelerà il suo reale stato di salute, che ha fatto tanto discutere. Lo scorso gennaio, infatti, una foto del cantante in cui si mostrava con il viso pallido e uno sguardo assente aveva fatto preoccupare tutti. Il suo team si era affrettato a smentire tutto scrivendo: “Miguel Bosè sta bene, tutto tranquillo”, ma mercoledì sera ne sapremo sicuramente di più. (Continua dopo la foto)





A proposito di amore, nonostante le voci di presunti flirt che circolano a varie riprese, Barbara risulta essere single al momento. Per questo motivo uno dei suoi post più recenti ha fatto letteralmente saltare dalla sedia i suoi fan: “Buonasera da me e dal mio fidanzato”, ha scritto la conduttrice partenopea, che come fa spesso ha salutato via social il suo amato pubblico. Ma stavolta con una “presentazione” a dir poco speciale. (Continua dopo foto e post)





Si tratta, per la verità, di un “gioco” che Barbara ha voluto fare ai suoi follower per lanciare un preciso appello. Nella foto il “fidanzato” altri non è un orso gigante di peluche. Il preferito della conduttrice, che a casa sua conserva i regali da parte di tutti i suoi ammiratori, e ha voluto presentarlo ai fan. “Non credo di poter a rinunciare a nessuno dei miei orsi, specialmente a questo! #Buonaserata da me e dal mio ‘fidanzato’”, ha scritto. Poi l’appello, dopo aver mostrato ai fan la sua grandissima collezione: “Grazie amici, grazie a tutti di cuore ma basta orsetti, non vi dovete offendere, io non rinuncio a voi, ma dove mi metto a dormire io?”.

