“L’importante è questo”. Poi la Fialdini scoppia in lacrime in diretta

Francesca Fialdini si è commossa in diretta. Con gli occhi pieni di lacrime è riuscite a dire a stento: “Ho incontrato degli amici veri in questa squadra, dei professionisti e degli amici veri, ho incontrato Tiberio, cioè l’ho ritrovato, ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però siamo sempre stati veri e questa è l’unica cosa che conta”. E dopo queste poche battute ha messo le braccia intorno al collo al collega.

Di certo Tiberio Timperi non si sarebbe mai immaginato una reazione del genere. Ricordiamo, infatti, che i due si sono più volte punzecchiati nel corso della trasmissione. Meglio: in diverse occasioni Tiberio è stato pure pesante. Per questo la risposta di Timperi alle lacrime di Francesca non lascia più di tanto interdetti. “Ma che piangi, aò? Mica siamo morti”, esclama. Non solo Francesca Fialdini, il futuro de ‘La vita in diretta’ sembra un rebus. Nei giorni scorsi uno sfogo era arrivato anche da Tiberio Timperi. Continua dopo la foto









Il giornalista, sul suo profilo Instagram, aveva infatti pubblicato la foto di un bigliettino che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. “Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità”. E sotto i commenti dei fan non si sono fatti attendere: “Quando si è troppo veri, leali e sinceri, si prova disagio col resto del mondo, che sicuramente non è come noi! Siamo pochi…ma i migliori!”. Scrive un utente. Continua dopo la foto





“Mi dispiace, grazie per la compagnia e della grande professionalità che ti distinguere!”, scrive un’altra. Di certo, sia per Tiberio Timperi che per Francesca Fialdini le offerte non mancheranno. Da tempo sulla breccia, Francesca Fialdini inizia la sua carriera lavorando in radio, nel 2004 è collaboratrice per la redazione esteri di radio Vaticana poi diventa la conduttrice del notiziario della radio. Poi passa a lavorare in televisione dal 2005 al 2013 è inviata, consulente e conduttrice nel programma religioso “ A sua immagine”, su Rai1. Continua dopo la foto







Francesca Fialdini ha inoltre condotto: “ Videozine”, “ Fictionmania” e “ Cultbook”. Ha presentato affiancata da Tiberio Timperi “ Unomattina in famiglia”. Dal 2014 al 2017 è stata alla conduzione di “ Unomattina” in compagnia di Franco di Mare. Da settembre 2017 e per tutto il 2018 è alla conduzione di “ La vita in diretta”.

