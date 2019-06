Andrea Camilleri è uno dei più importanti e prolifici scrittori italiani, ideatore di uno personaggi più amati del mondo della letteratura, il Commissario Montalbano, poi diventata fiction Rai di grande successo con protagonista Luca Zingaretti. Fin da ragazzo Andrea Camilleri si interessa alla letteratura, all’arte e al teatro.

Ha frequentato il collegio vescovile, dove è rimasto per circa quattro anni per po farsi espellere. Pare che il giovane Camilleri sia stato cacciato per aver lanciato delle uova contro un crocifisso. Concluso il percorso di studi, Andrea Camilleri non ha dovuto dare l'esame per conseguire la maturità per via dei bombardamenti e lo sbarco delle Forze Alleate in Sicilia, che portarono le scuole a chiudere e validare il secondo trimestre a tutti.









Andrea Camilleri frequenta l’Accademia d’arte drammatica e a partire dal 1949 inizia a lavorare come regista, autore e sceneggiatore, sia per la televisione (“Il Tenente Sheridan” e il “Commissario Maigret”), sia per il teatro (in particolare con opere di Pirandello e Beckett).

Nel 1978 Andrea Camilleri inizia la sua produzione letteraria con "Il corso delle cose. Tanti anni dopo, nel 1994, uscirà La forma dell'acqua, nonché il primo romanzo dove al suo interno compare il commissario Montalbano, personaggio che nel giro di pochissimo tempo diventerà un'icona della carta stampata e della televisione, portato in scena da Luca Zingaretti. È dopo il libro di racconti del 1998 "Un mese cono Montalbano" che viene prodotta la serie TV di grande successo.





Le opere di Andrea Camilleri sono state tradotte in più di 120 lingue e ha venduto all'incirca 10 milioni di copie in tutto il mondo.Nel 1947 sposa Rosetta Dello Siesto che gli donerà ben tre figlie. Camilleri ha sempre visto sua moglie come un supporto irrinunciabile e le riconoscerà per tutta la lunga durata del loro lungo matrimonio un amore incondizionato. "Ho gli occhi molto stanchi, questi occhi sono stati operati e rioperati prima per dei buchi nella retina con i primi laser che si adoperavano, poi mi hanno tolto la cataratta e c'era una vera malattia seria, un glaucoma, non lo guarisci".





Queste le parole di Camilleri in una passata intervista in cui lamentava stanchezza agli occhi e ripetute operazioni. Ora, a 90 anni, si è recentemente dichiarato completamente cieco, anche se questo non gli ha assolutamente impedito di continuare a scrivere. "Ho più memoria", dichiara Camilleri. Andrea Camilleri è nato a Porto Empedocle il 6 settembre del 1925 e negli anni Quaranta di trasferisce a Roma, città ricca di ispirazione per il suo lavoro. Molto riservato nella sua vita privata, altezza e peso dello scrittore non si conoscono. (Clicca qui per ascoltare l'intervista rilasciata da Camilleri a La Repubblica)

