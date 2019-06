Nozze e bimbo in arrivo a Temptation Island vip: la coppia si è sposata ‘di nascosto’

Sabato scorso una delle coppie di Temptation Island Vip è convolata a nozze. È un periodo davvero magico infatti per i due ex concorrenti della prima edizione di Temptation Island Vip, che non solo sono diventati marito e moglie, ma – come svelato dal giornalista Gabriele Parpiglia attraverso il suo profilo Instagram – sono anche in dolce attesa del loro primo figlio.

Lo ha rivelato Gabriele Parpiglia con un post su Instagram Stories, che mostra una delle poche immagini social che stanno girando del matrimonio celebrato il 15 giugno. La coppia ha optato per una cerimonia semplice, celebrata all'aperto in un bellissimo giardino. Marcella ha indossato un abito sobrio lontano dagli standard, che forse "nasconde" il pancino. Il bimbo in arrivo sarà il loro primo figlio insieme.









Nonostante fossero poco conosciuti dal pubblico televisivo, Fabio Esposito e Marcella Esposito sono sbarcati tra le coppie di Temptation Island Vip 2018. La loro permanenza durò appena quattro giorni. Stanco di starle lontano, lui chiese un falò di confronto con l'intento di chiederle di sposarlo. La proposta, però, non andò mai in onda. La ragazza tuttavia non aveva gradito la scelta dell'imprenditore di lasciare così presto il reality show estivo di Canale 5, in quanto non avevano neppure avuto il tempo di confrontarsi con le problematiche del loro rapporto.





Fabio, profondamente affranto dalla reazione della fidanzata, a quel punto rinunciò alla proposta di matrimonio televisiva, e i due uscirono dal programma insieme ma senza troppi convenevoli. La proposta è comunque arrivata qualche tempo dopo. i due sono riusciti ad appianare le divergenze e a superare la crisi che li aveva postati a partecipare al reality delle tentazioni condotto da Simona Ventura. Dopo la proposta sabato 15 giugno i due neo sposini si sono uniti in matrimonio e adesso aspettano il primo figlio.





Originario di Napoli, Fabio Esposito (classe 1986, altezza 1,73 centimetri per un peso di circa 75 chili) è un imprenditore italiano tra i fondatori del brand ‘Coconuda’. È padre di due figli avuti da una precedente relazione. Curiosità: poco prima della partenza per Temptation Island, il giovane imprenditore si è scontrato via social con lo stilista Stefano Gabbana, che ha accusato i concorrenti del programma di essere tutto fuorché famosi; questa la risposta di Fabio: “Pensa per te, che nessuno ha mai capito chi è Dolce e chi Gabbana”, è stata la risposta lapidaria di Esposito.

