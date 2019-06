“Sul trono!”. UED, alla corte di Maria De Filippi arriva lui: bello è impossibile

Uomini e Donne è andato in vacanza solo da poche settimane ma già circolano le voci sul nuovo cast pronto a partire a settembre. Il primo nome per il trono è quello di Antonio Moriconi. Se per ora, ovviamente, non abbiamo sicurezze l’ex corteggiatore di Teresa Langella ha dichiarato che accetterebbe molto volentieri, se mai la redazione glielo chiedesse. Il motivo? “Sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L’essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta“, aveva detto in un numero del Magazine di Uomini e Donne.

Già tempo fa si faceva il suo nome, questa volta arriverà davvero sul trono? Dobbiamo dire che Antonio era molto apprezzato nel suo percorso come corteggiatore, ed aveva fatto innamorare molte ragazze grazie alla sua tranquillità e dolcezza. Oltre a Antonio Moriconi, il nome che per questo motivo era stato fatto era quello di Klaudia Poznańska.









Per ora non ci sono altri nomi, ma siamo sicuri che nel corso dell'estate ne usciranno altri, come accade tutti gli anni. Antonio Moriconi, per chi non lo conoscesse, è un maestro di sci presso la scuola dei suoi genitori a Cortina D'Ampezzo. La scuola si chiama "snowdreamers" e potete trovarla anche su internet. La sua passione per il mondo della moda e dello spettacolo lo porta ad inserirsi velocemente sotto i riflettori: difatti, Antonio Moriconi del frusinate, ha appena 23 anni e ha già iniziato a muovere i primi passi in Tv.





Come abbiamo detto fino ai 21 anni ha seguito la sua passione per lo sci conducendo il lavoro di insegnante presso la stazione sciistica gestita dai propri genitori e diventando un vero e proprio atleta in questo sport invernale. Antonio Moriconi, difatti, sottolinea che la neve è nel DNA di famiglia e che i suoi genitori sono stati molto fieri di lui, nonostante il suo sogno di diventare un atleta professionista del mestiere non sia diventato realtà.







Poi l’amore che per Antonio Moriconi, sembrerebbe essere difficile da trovare anche se le sue esigenze del ragazzo non sembrano essere molto limitanti. Difatti, Antonio, è in cerca di una persona che lo capisca a volo e senza troppi “grilli” nella testa, dal momento che non ha un prototipo fisso di donna. Persona molto cauta e silenziosa, si racconta per essere un ragazzo osservatore e attento ai dettagli.

