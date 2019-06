Temptation Island, ora può iniziare il countdown. Finalmente si ha la fatidica data: Temptation Island 2019 inizierà il 24 giugno in prima serata su Canale 5 e non il 17, come trapelato inizialmente. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: “Da lunedì 24 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta e nuova edizione di #TemptationIsland!”.

Ad accompagnare il tanto atteso annuncio, una foto del conduttore con tutto il nuovo cast di coppie nel fatidico momento che anticipa la separazione nei due diversi villaggi. Protagonisti di questa edizione sono: Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, David e Cristina. Solo quest’ultimi sono già conosciuti al grande pubblico. Qualche mese fa hanno infatti partecipato al Trono Over di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)









E mentre continuano le riprese in Sardegna, spuntano le prime indiscrezioni su quello che accadrà durante la prima puntata di Temptation Island 2019 che, come detto, salvo clamorosi colpi di scena, andrà in onda lunedì 24 giugno. Indiscrezioni che hanno del clamoroso: secondo quanto rivela il sito di Davide Maggio, due dei protagonisti si sarebbero lasciati dopo il consueto falò di confronto. (Continua dopo la foto)





L’incontro davanti al conduttore, Filippo Bisciglia, rappresenta il classico ultimatum e viene chiesto dai concorrenti quando si ha necessità di chiarimenti, consapevoli che l’avventura televisiva terminerà. Beh, secondo le indiscrezioni, in queste ore sarebbe successo l’impensabile nella trasmissione prodotta da Maria De Filippi: una coppia è scoppiata alla prima puntata. (Continua dopo la foto)





https://www.instagram.com/p/ByssZOZI4Tr/



Le coppie devono trascorrere tre settimane a distanza e in preda alle tentazioni dei numerosi single. L’avventura a Temptation Island dura 21 giorni ed è successo spesso che i partecipanti richiedano in anticipo il falò di confronto. Mai accaduto, però, alla prima puntata. Al momento non è chiaro il perché i due si siano separati. Così come è giallo sull’identità dei due già “ex” che si sarebbero affrontati in modo molto acceso davanti a Bisciglia.

