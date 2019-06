Diletta Leotta osannata, Diletta Leotta insultata. Il tutto succede in due post pubblicati su Instagram da una delle giornaliste sportive più sexy degli ultimi tempi a distanza di poche ore. Che Diletta Leotta sia uno schianto è cosa nota. Ha un fisico statuario e non è raro che, per la gioia dei suoi tanti fan (solo su Instagram ne conta oltre 4 milioni), mette spesso in mostra sui social. Ma non mancano anche scatti che la ritraggono al lavoro o in compagnia dei suoi familiari.

In uno degli ultimi post pare che si trovi in vacanza a Venezia, visto il panorama che si scorge fuori dalla sua finestra. Ma vista a parte, la bella giornalista si è fatta immortalare mentre consuma la sua colazione con indosso soltanto un baby-doll nero di pizzo. Nonostante sia mattina, Diletta appare truccata e pettinata. “Uguale a noi appena sveglie”, commenta allora una ragazza. E un’altra “vorrei avere la tua pelle Dile e non solo”. (Continua dopo la foto)









Ben diverso, com’è facilmente immaginabile, il tenore dei commenti dei maschietti. Si va da “Vorrei tanto essere quella poltrona” a “Vorrei essere quella tazzina”. Inoltre molti utenti definiscono Diletta Leotta “illegale” per la sua bellezza. È davvero uno spettacolo di ragazza, su questo non ci piove. Lei, dal canto suo, difficilmente commenta e risponde ai suoi ammiratori, ma di sicuro tutte queste attenzioni le faranno piacere. (Continua dopo la foto)





Non solo complimenti e messaggi d’amore. Anche la Leotta, come tante sue colleghe, finisce spesso nel mirino degli hater e ne è prova l’altro post che anticipavamo in apertura. Quello che la ritrae sempre a Venezia ma insieme a sua madre, Ofelia Castorina. Più che mamma e figlia sembrano sorelle, ma non è stata la somiglianza a catturare l’attenzione dei ‘fan’. (Continua dopo foto e post)





I complimenti piovuti sotto allo scatto mamma-figlia non mancano, ma tra gli utenti che si sono precipitati a lasciare un messaggio alla bella giornalista anche quelli che, come riporta Il Giornale, non hanno apprezzato la posa poco naturale di Diletta. “Però, almeno nella foto con mamma la gonna la potevi tenere giù”, scrive uno. E un altro aggiunge: “Non c’è mai limite al peggio”. Insomma, a detta loro Diletta avrebbe potuto evitare di mostrare la gamba (sì, la gamba) e posare per una foto con mamma Ofelia.

