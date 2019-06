Jessica Battistello è la fidanzata con Andrea Filomena. I due stanno insieme dal 2016 ed erano prossimi a coronare il loro amore con il matrimonio. Nel 2019 hanno deciso di annullare le nozze e di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione. Durante la presentazione per il programma Jessica Battistello ha affermato: “Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi son sorte delle domande, principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice.”

(Continua a leggere dopo la foto)









(Continua a leggere dopo la foto)





(Continua a leggere dopo la foto)





(Continua a leggere dopo la foto)

