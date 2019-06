Ragazzo sportivo e dinamico, Vittorio Collina ha fatto della sua voce e della sua capacità comunicativa una professione. Ha deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il suo rapporto con la fidanzata Katia Fanelli. Dopo le scuole superiori Vittorio Collina ha proseguito gli studi e ha frequentato l’Università di Economia e Turismo di Rimini. Nel corso degli studi ha dimostrato grande interesse per le lingue straniere e parla ben quattro lingue. Oltre all’italiano parla inglese, francese e russo.

Come tutti i concorrenti di Temptation Island, non essendo personaggi famosi, della vita privata di Vittorio Collina non si hanno molte notizie. Tra i suoi hobby, come si può notare dalle fotografie pubblicate nel suo account Instagram, ci sono il fitness e la palestra. Sono tanti, infatti, gli scatti che lo ritraggono in palestra mentre si allena in palestra. Un'altra passione è quella del calcio. Come detto, nel 2019 Vittorio Collina decide di partecipare all'edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Katia Fanelli.









Nel corso dell'intervista rilasciata poco prima dell'inizio del programma il giovane ha rivelato: "Ho scelto di partecipare per misurare quanto effettivamente mi ama Katia, quello che provo io è un pò di più rispetto a quello che prova lei per me". Vittorio Collina nella vita è uno speaker e vocalist per diversi eventi e serate della riviera romagnola. Dalle gare di pattinaggio al Cervellone quiz game fino a serate con deejay della riviera. Nella vita ha lavorato anche presso il noto Rimini Wellness sempre come presentatore e speaker. Vittorio Collina è un calciatore. Gioca infatti in seconda categoria, nel ruolo di difensore, con la squadra Bellariva. E proprio con questa squadra ha vinto il campionato 2016/2017. Vittorio Collina è nato a Rimini il 14 febbraio del 1988. È alto 185 centimetri e pesa circa un'ottantina di chili.





Katia Fanelli è nata a Rimini il 19 gennaio 1994. Temptation Island è un programma televisivo prodotto da Maria De Filippi, trasmesso da Canale 5 nel 2005 e poi dal 2014. La prima edizione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo nove anni, viene prodotta la seconda edizione (la prima con il nome Temptation Island) che è andata in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia; negli anni sono seguite altre edizioni e Bisciglia è il conduttore rimasto in carica. La sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.





Un mese dopo ogni edizione del reality viene fatto il punto della situazione sentimentale dei concorrenti mandando in onda su Canale 5 Temptation Island e poi chiamato anche Temptation Island – Qualche mese dopo trasmesso nel dicembre del 2014. Invece una settimana dopo l’ultima puntata di Temptation island 2018 ci fu una sesta puntata speciale intitolata Il viaggio nei sentimenti, in onda lunedì 6 agosto. Dal 18 settembre 2018 va in onda la versione Vip del programma condotta da Simona Ventura, con coppie composte da personaggi famosi.

