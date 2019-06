Katia Fanelli è una delle protagoniste dell’edizione 2019 di Temptation Island. La ragazza ha infatti deciso di mettersi alla prova insieme al suo fidanzato Vittorio Collina. Dopo aver preso il diploma presso l’istituto alberghiero, si è trasferita a Ravenna per cercare la propria indipendenza economica. Oggi lavora come cameriera e come commessa all’interno del centro commerciale Le Befane.

Sul suo conto non abbiamo molte notizie, sebbene abbia un profilo Instagram molto seguito e ricco di foto. Dal punto di vista sentimentale, sappiamo che è uno spirito libero, nonostante sia fidanzata ormai da tempo con Vittorio Collina. La giovane è protagonista dell'edizione 2019 di Temptation Island insieme al fidanzato Vittorio Collina.









I due ragazzi vogliono così testare il loro amore, per capire se sono davvero fatti l'uno per l'altra. Sul suo account Instagram pubblica foto della sua vita privata: viaggi, cene con le amiche e dei suoi cani. La coppia formata da Katia e Vittorio è stata la prima a essere svelata e nel video della presentazione la Fanelli ha spiegato i motivi della loro partecipazione al programma. "Mi prendo tutte le libertà dall'inizio, – ha detto Katia – perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa, poi viene il resto".





Katia Fanelli è nata a Rimini il 19 gennaio 1994.





Un mese dopo ogni edizione del reality viene fatto il punto della situazione sentimentale dei concorrenti mandando in onda su Canale 5 Temptation Island e poi chiamato anche Temptation Island – Qualche mese dopo trasmesso nel dicembre del 2014. Invece una settimana dopo l’ultima puntata di Temptation island 2018 ci fu una sesta puntata speciale intitolata Il viaggio nei sentimenti, in onda lunedì 6 agosto. Dal 18 settembre 2018 va in onda la versione Vip del programma condotta da Simona Ventura, con coppie composte da personaggi famosi.

