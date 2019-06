“Alessia Marcuzzi al posto di Maria De Filippi”: ecco in quale programma

Come per i palinsesti Rai (che verranno presentati ufficialmente il prossimo 9 luglio), anche di quelli Mediaset non c’è ancora alcuna certezza. Solo fra qualche settimana, dunque, conosceremo il nuovo assetto dei programmi per la stagione televisiva 2019-2020, ma ciò non toglie che le indiscrezioni si moltiplichino a vista d’occhio. Nelle ultime ore, per esempio, ha preso già il sopravvento la voce di un cambio al vertice al Grande Fratello Vip.

Da tempo, in realtà, si mormorava di un addio di Ilary Blasi, che ha condotto tre edizioni consecutive di grande successo, ma ora ci sarebbe il nome del sostituto. Quello di Alfonso Signorini, che ha sempre affiancato la signora Totti al reality riservato ai volti noti nel ruolo di opinionista. Ma a proposito di programmi con i vip protagonisti, stando a quanto riportano TvBlog e DavideMaggio in queste ultime ore non vedremo solo il Grande Fratello Vip in televisione. (Continua dopo la foto)









La novità del prossimo autunno televisivo potrebbe infatti essere quella rappresentata dalla prima edizione di “Amici Vip”, sempre in onda su Canale 5. Il famosissimo talent di Maria De Filippi, che è nato ben diciotto anni fa e che è un grande successo a ogni stagione, aprirà dunque le porte della scuola ai personaggi noti? Al momento non c’è alcuna conferma di Mediaset, che non ha però nemmeno smentito l’ipotesi che l’anno prossimo possa andare in porto il progetto. (Continua dopo la foto)





Le indiscrezioni non sono finite qui. Si vocifera che la nuova versione di Amici potrebbe andare in onda a inizio stagione e nella serata del lunedì. Stando ai rumor, infatti, Amici Vip potrebbe infatti fare da apripista al Grande Fratello Vip di Signorini, già destinato al prime time del primo giorno della settimana. Ma passiamo ora alle voci sull’eventuale conduttrice. (Continua dopo la foto)







È facile immaginare che al timone di Amici Vip ci sia la solita Maria De Filippi e invece no. Pare infatti che la regina di Mediaset si limiterà a produrre il programma, ma non a presentarlo. Ed ecco apparire il nome di Alessia Marcuzzi. È a lei che il nuovo progetto potrebbe essere affidato. L’ipotesi di Amici Vip, inoltre, scongiurerebbe il ritorno di Music Farm, trasmissione per cui era saltato fuori sempre il nome della Marcuzzi.

