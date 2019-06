È finita. Dopo la storia d’amore apparsa al GF, è addio tra le due

È finita. La gieffina che solo un anno fa, poco dopo la fine dell’avventura al reality di Canale 5, parlava di matrimonio con la sua compagna Valentina, con cui viveva un grande amore alla luce del sole, ma ora è arrivata la rottura. Lei è Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che proprio durante la finale del GF16 andata in onda lunedì scorso è rientrata nella Casa per lanciare un messaggio di positività e testimonianza d’amore ai concorrenti rimasti. Soprattutto a Francesca De André, da tempo in guerra con il padre Cristiano, che l’ha diffidata dal parlare di lui nel corso dello show.

“Io sono una testimonianza perché il Grande Fratello ha fatto un miracolo con me – ha detto Veronica in Casa – Io sono la figlia di Bobby Solo e per 15 anni, non ci siamo visti. Grazie al GF, perché mio padre mi ha raccontato che la sera mi guardava in tv e mi vedeva tranquilla, lui si è avvicinato. A volte, bisogna abbandonare il livore, abbandonare la rabbia e il rancore perché anche i genitori sono persone, soffrono e hanno insicurezze come tutti noi”. (Continua dopo la foto)









“Non giustifico la latitanza paterna, sia chiaro – ha concluso la Satti, visibilmente emozionata – Dopo 15 anni, ci siamo ricongiunti e siamo una famiglia. Ho ritrovato una famiglia e basta veramente poco. Ringrazio Barbara che mi ha insegnato a tirare fuori le palle ma con garbo. Io sono la testimonianza di una bellissima storia del Grande Fratello”. La rottura con la compagna Valentina l’ha invece comunicata a mezzo Instagram, in una Storia. (Continua dopo la foto)





“Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme etc. È già più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto altro da dire, soprattutto oggi. È stata la storia d’amore più importante della mia vita e le auguro il meglio”, ha scritto Veronica. Ma non porta alcun rancore nei confronti della ex, come sottolinea in una Storia successiva poi rimossa: “Non meriti una semplice storia su Instagram ma non voglio nemmeno che ci siano troppe chiacchiere e misunderstanding”. (Continua dopo le foto)







“Lo sai per quanti anni ti sono corsa dietro – continua la figlia di Bobby Solo nella Storia – sai che sei stato l’amore più grande, forte della mia vita, sai che una vita la vedevo solo con te, non mi sono mai arresa davanti alle immense montagne intorno a te… Tu sai. Volevo una famiglia, dei figli con te. Basta, non c’è altro da dire… La vita è assurda. Meriti il meglio. Trova te stessa, prenditi cura di te”. Valentina, per la cronaca, non è mai stata al centro dei riflettori, ma quando Veronica era nella Casa le aveva fatto una sorpresa.

