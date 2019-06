“Ho deciso”. Giovanni Ciacci, la scelta lascia i fan senza parole: l’annuncio ufficiale

Dopo sei anni al servizio dei tutorial, dei cambi look e delle rubriche di moda e gossip, Giovanni Ciacci ha preso una decisione drastica. La sua carriera è stata costellata da successi, ma è diventato famoso al pubblico televisivo grazie alla sua rubrica di stile a ”Detto Fatto”, il programma del pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso settembre ha raccolto il testimone da Caterina Balivo.

Costumista, curatore di immagine ed esperto di look, Giovanni Ciacci lavora principalmente in televisione. Il suo esordio avviene grazie a Valeria Marini, da lui chiamata La Divinissima, quando Ciacci cura la sua immagine durante lo show Saluti e baci della compagnia del Bagaglino. Successivamente lavora come stylist con fotografi e registi molto famosi, tra cui Bigas Luna, Helmut Newthon Giorgio Albertazzi e Gianpaolo Barbieri, e come curatore di immagine di molti personaggi dello spettacolo, come Antonella Clerici, Francesca Neri e Caterina Balivo. (Continua a leggere dopo la foto)









Ha partecipato in qualità di costumista a ben otto edizioni del Festival di Sanremo e un’importante collaborazione è quella con il presidente della Maison Gattinoni, Stefano Dominella, per il quale Giovanni ha seguito i look delle clienti e organizzato eventi. Dal 2013 opinionista di Detto Fatto, Ciacci ha preso la decisione di lasciare il programma. L’annuncio è giunto direttamente dal costumista, che su Instagram ha pubblicato una fotografia che lo ritrae nello studio della trasmissione, corredata da una didascalia che lascia ben poco spazio all’immaginazione. (Continua a leggere dopo la foto)





“…Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle … Sono stati anni bellissimi a detto fatto , ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade … ciao Dettofatto , ti ho voluto tanto bene … #love #comingsoon”, ha scritto Giovanni Ciacci a corredo dello scatto che lo ritrae nello studio del programma di Rai Due, scatenando molti fan che non hanno apprezzato la scelta del costumista. Presente nel cast dalla prima edizione dello show, il costumista si è sempre più imposto come volto distintivo della trasmissione, non solo come tutor di moda. (Continua a leggere dopo la foto)







Un co-conduttore a tutti gli effetti, che grazie al rapporto quotidiano con il pubblico è riuscito ad ottenere grande popolarità nelle ultime stagioni televisive. Grazie alla sua simpatia Giovanni Ciacci è stato scelto da Milly Carlucci come concorrente dell’edizione del 2018 di ”Ballando con le stelle” e recentemente è stato diventare opinionista fisso dei salotti di Barbara d’Urso.

