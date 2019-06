Tiberio Timperi nomina la collega e fa un gestaccio. In diretta. Sconcerto in studio

Non c’è ancora alcuna certezza sui programmi che resteranno in onda e i conduttori che continueranno a guidarli o, al contrario, saranno sostituiti la prossima stagione televisiva, quella 2019-2020. La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai è fissata per il prossimo 9 luglio a Milano, dunque solo allora si avrà il quadro completo delle trasmissioni dei tre canali della tv pubblica, ma come spesso accade qualche indiscrezione già trapela.

Come la voce sul possibile cambio di conduzione de ‘La Vita in Diretta’, storico programma pomeridiano di Rai Uno affidato per due edizioni a Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Come detto, al momento non c’è ancora niente di ufficiale, ma ha colpito il messaggio che Timperi ha affidato al suo profilo Instagram. Un post che lascia presagire una certa amarezza nei confronti della tv. (Continua dopo la foto)









“Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità” è la frase riportata su Instagram dal conduttore de ‘La Vita In Diretta’ che fa suo il pensiero del regista teatrale Marco Balich per esprimere un pensiero evidentemente amaro sulla tv. Per i fan questo messaggio è il preludio di un addio che sarebbe sempre più dietro l’angolo. Ma chissà. (Continua dopo la foto)





In un post successivo, poi, Timperi ringrazia la squadra tecnica del TV3 di via Teulada e salutato il pubblico. Ma insieme alla voce di un cambio al vertice, circola anche quella dei possibili sostituti. Nel dettaglio, si mormora che Lorella Cuccarini potrebbe sostituire Francesca Fialdini e a far coppia con lei potrebbe finire uno tra Milo Infante e Alberto Matano. (Continua dopo foto e post)







Infante è attualmente nella dirigenza di Rai2 e Matano, mezzobusto del Tg1 che ha già sperimentato la formula dell’infotainment con il recente Photoshow su Rai3 e ha partecipato come opinionista a Ballando con le Stelle. Ma torniamo a Timperi, a cui nell’ultima puntata de La Vita in diretta è sfuggito un gestaccio proprio mentre si faceva il nome della Cuccarini. “È solo un caso che Timperi proprio mentre nomina Lorella Cuccarini fra le presenze di Ballata per Genova si tocca la guancia con il medio, è solo un caso”, scrive sui social il profilo Twitter Lallero. Solo una coincidenza? Certo, se fosse un gesto volontario, significa che il conduttore non ha preso molto bene questo cambio della guardia…

Belen e Stefano insieme in Rai? La conduttrice lascia “Tu si que Vales”