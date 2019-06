“Baci appassionati”. Finito il GF, sboccia un’altra coppia: galeotta fu la festa

Sembra essere sbocciato un nuovo amore al Grande Fratello: galeotta fu la festa post reality. Un’edizione, la sedicesima, che ha visto nascere diverse coppie nella Casa. Quella più famosa e controversa è sicuramente quella formata da Francesca De André e Gennaro Lillio che, dopo alti e bassi e le titubanze di lei, sembrano aver ufficializzato la loro relazione già negli ultimi giorni di reality.

Poi c’è quella formata da Kikò Nalli e la bellissima Ambra Lombardo. Come Francesca, anche la bella professoressa (che ora si è lanciata nella carriera di modella) sulle prime non aveva ceduto alle attenzioni dell’ex marito di Tina Cipollari. Ma poi, uscita dal gioco, ha chiuso con l’uomo che frequentava e si è letteralmente buttata tra le braccia di un sorpreso (e al settimo cielo) Kikò, che era ancora nella Casa quando è successo. (Continua dopo la foto)









Finito il reality, Kikò e Ambra sembrano sempre più convinti a proseguire la loro storia d’amore. Non vale lo stesso discorso per Daniele e Martina, la vincitrice di questa 16esima edizione. Sono stati beccati vicini, ma pare che tra loro sia finita definitivamente. Dubbi, invece, su come andrà a finire tra Erica e Gaetano. Ma ecco spuntare in questi tanti intrecci una nuova presunta coppia. Quella composta da Enrico Contarin e Audrey Chabloz, che sono apparsi particolarmente complici alla festa finale. (Continua dopo la foto)





Ovviamente al party non poteva mancare Barbara D’Urso ed è stata proprio lei a parlare, a Pomeriggio 5, del bacio che i due si sono scambiati e li ha voluti invitare nel suo salotto. Come raccontato da Carmelita, che ha parlato di uno “scoop choc”, Enrico e Audrey si sono presentati al party del GF mano nella mano, per tutta la serata sono stati vicini e non sono mancati baci appassionati. (Continua dopo foto e post)







Al momento però non c’è nulla di ufficiale: i diretti interessati, rispettivamente secondo classificato e seconda eliminata del GF16, hanno dichiarato che c’è solo una frequentazione in corso. “È presto per dire se siamo una coppia”, ha detto Enrico a Pomeriggio 5. Audrey, che in passato ha avuto un flirt con Marco Borriello, si è limitata a sorridere, piuttosto imbarazzata. Nella Casa i due hanno avuto modo di conoscersi per poco tempo. Con grande rammarico di lui, che fin da subito aveva provato un certo interesse per la sua coinquilina.

