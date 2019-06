Caterina Balivo, la frase boom contro Pamela Prati. Ed è standing ovation

Caterina Balivo ha salutato i telespettatori di’Vieni da me’. Il programma di successo ha chiuso i battenti venerdì 14 giugno e la conduttrice prenderà una meritata pausa fino a settembre. Ospiti in puntata Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, genitori della piccola Giulia, che si sposeranno il 16 giugno 2019 coronando così il loro grande amore. Per festeggiare il grande eventi con il pubblico che li ha sempre seguiti, i due si sono raccontati alla Balivo.

E hanno raccontato anche i segreti della loro unione. Pur essendo molto innamorati e felici, l'attrice e il compagno svelano di divertirsi molto insieme. L'ironia, dunque, è l'ingrediente principale del loro rapporto che è già stato coronato da Giulia, nata il 20 luglio 2017.









"Tra 48 ore saremo marito e moglie": annunciano Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale e qui è scattata la frecciatina di Caterina Balivo a Pamela Prati. "Ma voi vi sposate davvero, giusto?", ha detto la conduttrice ricordando l'intervista fatta qualche mese prima a Pamela Prati, quando l'ex star del Bagaglino raccontò la storia con Mark Caltagirone, e dei 'figli' Rebecca e Sebastian, sfoggiando anche delle tazze personalizzate con i loro nomi.





Per festeggiare l’ultima puntata di questa stagione televisiva con un filmato che ha ricordato tutti i momenti vissuti all’interno del programma. Tra questi anche quelli dell’intervista alla Prati, nella quale Pamela ha parlato a lungo del suo finto fidanzato Mark Caltagirone e dei finti figli presi in affido Sebastian e Rebecca. “Momenti in cui ci abbiamo anche creduto”, si legge all’interno del video.

Già qualche settima fa la conduttrice aveva tirato una stoccata alla Prati. Durante l'ospitata di Claudia Koll l'attrice aveva fatto vedere un disegno e la Balivo aveva risposto: "Ultimamente arrivano disegni falsi!".







Caterina era stata molto coinvolta da quell’intervista, in cui la Prati le aveva detto “Tu mi puoi capire”, essendo mamma anche lei di due bambini: Guido Alberto e Cora. È per questo che, infatti, Caterina se l’è presa, proprio perché mamma e con i bambini non si gioca. Ed è proprio per il tema della maternità che la Balivo non aveva voluto proferire parola, perché questa situazione è sfuggita di mano a tutti, a partire dalla Prati e dalle sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

