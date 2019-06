Carolyn Smith torna i ospedale e come sempre racconta a tutti i suoi fan su Instagram tutti i dettagli. Insomma, la sua battaglia non si è conclusa. A spiegarlo – come sempre, con il sorriso – ai suoi follower è la stessa giudice di Ballando con le stelle, che lo ha annunciato tramite un video pubblicato su Instagram. Terminato il programma televisivo, “devo bussare di nuovo alla porta dell’ospedale, perché oggi ricomincio il mio percorso. Devo fare il trattamento, perché c’è ancora un intruso, un tumore da cacciare.

È un po’ insistente, ma si va avanti”. Per lei è “il giorno della verità”, spiega, perché “oggi vediamo se è tutto a posto. Ho ancora la trombosi, vediamo se la mia porta funziona oppure no”. Proprio la trombosi al braccio che l’ha colpita prima della registrazione della semifinale di Ballando le aveva impedito di ricominciare prima la chemioterapia. Ora la situazione è in miglioramento e per Carolyn è arrivato il momento di sottoporsi alla terapia. (Continua dopo la foto)









“Ho sperato che la mia trombosi non ostacolasse e che il mio port funzionasse ed è così. È completamente libero, il che significa che posso fare il trattamento”, esulta in un video girato all’interno dell’ospedale, di fianco al macchinario che definisce “Wonder Woman“. Nonostante le recidive, Carolyn Smith non smette di affrontare le sue battaglie con il coraggio e il sorriso che l’hanno resa tanto amata tra il grande pubblico, anche italiano. (Continua dopo il video e la foto)





“Ho affrontato già tre anni e mezzo in modo positivo e continuo a essere positiva“, spiega sui social, dove condivide momenti di preoccupazione e gioia. Tra questi c’è anche la testimonianza di quello che lei definisce “l’effetto Heidi” il giorno dopo il trattamento, mentre saltella felice, come la protagonista dell’omonimo cartone, nel giardino della sua casa. (Continua dopo la foto)







Abbiamo ancora gli occhi lucidi per la puntata di Ballando con le stelle dello scorso 20 aprile, quella in cui Carolyn Smith è stata “ballerina per una notte”. La giudice ha commosso tutti con un numero di danza, un momento che è stato molto emozionante perché la presidente di giuria del programma Rai tornò in quella occasione per la prima volta a esibirsi pubblicamente dopo aver lottato per molto tempo contro il tumore.

