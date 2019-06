“Fatto fuori”. Tiberio Timperi sfoga la sua amarezza. La ‘Vita in Diretta’ passa a lei

Tiberio Timperi pronto a mollare. L’indiscrezione è uscita nelle ultime ore direttamente dal profilo Instagram del presentatore. Tiberio Timperi ha infatti pubblicato la foto di un bigliettino che lascia davvero poco spazio all’immaginazione “Per fare veramente TV devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità”. Scrive. E sotto i commenti dei fan non si sono fatti attendere: “Quando si è troppo veri, leali e sinceri, si prova disagio col resto del mondo, che sicuramente non è come noi! Siamo pochi…ma i migliori!”. Scrive un’utente. “Mi dispiace , grazie x la compagnia e della grande professionalità che ti distinguere!” scrive un’altra.

La voce di un possibile addio di Tiberio Timperi era nell’aria da mesi. Con lui potrebbe mollare anche Francesca Fialdini con la quale, all’inizio, i rapporti non erano stati proprio sereni con Tiberio Timperi che aveva lanciato più di qualche frecciatina alla collega. Continua dopo la foto









Le motivazioni della decisione affondano nella volontà di Viale Mazzini di rinnovare l’immagine della trasmissione e rilanciare gli ascolti. Ma chi prenderebbe il loro posto da settembre? Secondo rumors accreditati, in pole position ci sarebbe Lorella Cuccarini affiancata da Milo Infante o da Alberto Matano. Nomi autorevoli che però il pubblico potrebbe non gradire, affezionato alla figura di Timperi. Continua dopo la foto





Tiberio Timperi che, seppure al timone da un anno, si è fatto apprezzare e amare. La sua carriera era iniziata nel 1977, a Radio Mare Cesenatico. Dal 1977 al 1983 è al microfono di diverse emittenti private radiofoniche tra cui Punto Radio (Firenze) e Radio Centro Suono (Roma). Sempre negli stessi anni è tra gli animatori di uno dei primi network radiofonici nazionali “Radio In” e della syndication “Top Italia Radio”. Continua dopo la foto







La sua fama recente è legata a UnoMattina che conduce dal 10 settembre 2011 su Rai 1 insieme a varie partner nel corso delle molteplici edizioni. Dal 2 gennaio 2012 al 17 febbraio 2012 ha sostituito Veronica Maya (assente perché incinta) alla conduzione del tribunale Verdetto finale nel primo pomeriggio di Rai 1 (14.10-15.15) facendo il record di ascolti. Nella stagione 2015-2016 conduce su Raiuno “Sabato In” con Ingrid Muccitelli. Nel 2016 è su Radio 2 per condurre Hitstory, con la collaborazione del critico musicale Dario Salvatori. Nel luglio 2017, sempre su Radio2, conduce la versione estiva di ”Radio 2 Come Voi” insieme ad Angela Rafanelli. Poi l’avventura a ‘La Vita in Diretta’

