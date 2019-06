E si torna a parlare di Ida Platano, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne che ha chiuso definitivamente la sua storia con Riccardo Guarnieri e annunciato il suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi a settembre. Ha intenzione di provare a incontrare l’anima gemella dopo tante sofferenze provate per l’addio con il cavaliere di Taranto. Ora è estate, le registrazioni di Uomini e Donne sono in pausa, e non è escluso che la dama trovi l’amore a telecamere spente.

I fan sono sempre in allerta e seguono con molta curiosità i suoi profili social. E negli ultimi giorni un incontro interessante, in realtà, per Ida c’è stato anche se ha poco a che fare con l’amore. La Platano ha infatti fatto visita a Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip e ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram (che sono oltre 430mila). (Continua dopo la foto)









Ida ha postato sul suo profilo una foto con Urtis spiegando anche il motivo che l’ha portata a ricorrere a dei trattamenti. Una decisione, questa, che ha però spaccato i suoi fan. E non sono mancati commenti al vetriolo e i consigli di evitare di ricorrere ai ritocchini. “Ciao a tutti, l’altro giorno sono andata a conoscere Giacomo Urtis” ha esordito Ida sotto alla foto con il noto chirurgo. (Continua dopo la foto)





“All’inizio ero un po’ spaventata – aggiunge – ma lui e tutto il suo team sono riusciti fin da subito a mettermi a mio agio. Mi sono rilassata e divertita allo stesso tempo”. Poi il motivo della visita: “Hanno effettuato sul mio viso un trattamento multivitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell’età ed elasticizza la pelle. 0% dolore 100% relax. Ringrazio ancora Giacomo e tutto il suo team”. Molti, come anticipato, non hanno gradito. (Continua dopo foto e post)







Alcuni fan sono andati sul pesante: “Anche qualche ritocchino al cervello”, “Ecco un’altra che tra un po’ diventa di gomma”, “La situazione sta sfuggendo di mano”, “Cominci anche tu? Che tristezza”; altri hanno invece sottolineato che Ida è già bellissima così com’è, augurandosi che non incappi in eventuali e futuri interventi estetici pesanti.

