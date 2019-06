Negli ultimi giorni Gemma Galgani aveva fatto preoccupare i suoi tanti fan. La dama per eccellenza del trono over di Uomini e Donne era come ‘sparita’ dai radar ultimamente. I suoi profili social fermi a giorni addietro e tutti a chiedersi se fosse successo qualcosa. È vero, infatti, che la trasmissione di Maria De Filippi ha chiuso i battenti per la consueta pausa estiva, ma la curiosità del pubblico non va mai in vacanza. Specie nei confronti dei personaggi più in vista, come appunto Gemma. Che, nonostante di solito sia molto attiva sui social, di recente non ha più condiviso momenti della sua quotidianità.

Pochi i messaggi per i fan su Facebook e anche su Instagram sono diventati più rari i post relativi alla sua vita privata. Per quale motivo? I fan della Galgani sono rimasti un po’ delusi. Magari si aspettavano di avere più contatti social con lei, visti l’arrivo dell’estate e lo stop delle registrazioni. Qualcuno, come anticipato, si è anche detto un po’ allarmato: “Gemma perché non posti più momenti della tua quotidianità? È successo qualcosa di brutto?”. (Continua dopo la foto)









Ma ora, per la gioia di tutti i suoi fan, Gemma è tornata a farsi ‘sentire’. Non ha dimenticato il suo pubblico. Il post apparso sul suo profilo Instagram è però molto triste. È un momento di malinconia per Gemma, che ricorda uno dei suoi più grandi amori, il suo gatto Piripicchio: “Al mio ‘pelosetto’ non so come dire grazie per tutti i momenti meravigliosi che mi ha regalato – scrive – ed ora lo sento ugualmente vicino da lassù con il suo chiassoso silenzio! Piri per sempre nel mio cuore!”. (Continua dopo la foto)





Malinconia a parte, Gemma ha scritto un altro messaggio, ma su Facebook, che ha fatto subito saltare dalla sedia i suoi seguaci. Un messaggio positivo che a più di qualcuno è parso contenere un indizio su un possibile nuovo amore della dama che, nonostante partecipi da anni al dating show di Maria, è ancora single. Non è escluso, dunque, che nella sua vita possa davvero essere finalmente arrivato il vero amore. (Continua dopo la foto)







“Apprezziamo ciò che abbiamo vissuto, ciò che abbiamo oggi, quello che ci aspetta, l’attesa nell’aspettare – ha scritto Gemma – apprezziamo i piccoli gesti che circondano le nostre giornate che senza accorgercene viviamo e non vogliamo… apprezziamo la luce del sole che senza di lei vivremo al buio… apprezziamo la strada che ogni giorno percorriamo… apprezziamo il cibo che ogni giorno ci sfama… insomma apprezziamo la vita perché è unica!”. Che l’estate 2019 abbia già riservato belle sorprese (o nuove conoscenze) alla dama?

