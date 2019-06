Brutte notizie per Barbara D’Urso (e i fan): Mediaset sostituisce Pomeriggio 5

Barbara D’Urso ha festeggiato da poco un altro successo. Poco dopo la chiusura del Grande Fratello 16, che per la cronaca ha vinto la giovanissima Martina Nasoni, mercoledì sera è andata in onda la tredicesima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, che ha raggiunto 2.876.000 telespettatori, pari ad uno share del 19,4%. Su Rai Uno, invece, il film Un Matrimonio Da Favola ha totalizzato 2.568.000 telespettatori ed il 12,2% di share; mentre su Rai Due il film Pompei ha fatto 1.356.000 telespettatori ed il 6,4% di share e su Rai Tre Chi l’ha visto? ha tenuto incollati davanti la tv 1.766.000 telespettatori pari ad uno share del 9,2%.

Sulle reti Mediaset secondarie invece sono andati in onda Hostage su Rete 4 che ha fatto 871.000 telespettatori ed il 4,4% di share ed il film Una Notte Da Leoni su Italia 1 ha fatto 1.205.000 telespettatori ed il 5,8% di share. (Continua dopo la foto)









Insomma, anche grazie alla saga di Pamela Prati e il finto matrimonio con il finto Mark Caltagirone, con il talk show del mercoledì Barbara D’Urso ha messo a segno un altro grande successo. Ora una brutta notizia per i fan di Carmelita: tra pochissimo la regina di Mediaset dovrà mettere in pausa un altro suo programma seguitissimo: Pomeriggio Cinque. Venerdì 14 giugno, infatti, verrà trasmessa l’ultima puntata della trasmissione di Mediaset guidata da Videonews, che da lunedì prossimo sarà in vacanza. (Continua dopo la foto)





Dunque la decisione di rivoluzionare il palinsesto di Canale 5. Barbara, dopo il GF, saluta così Domenica Live e Pomeriggio Cinque, ma continua ad andare in onda con ‘Live – Non è la D’Urso’, da molti considerato il programma rivelazione dell’anno visti gli ascolti. Verrà trasmesso fino alla prima settimana di luglio. La fine di Pomeriggio Cinque porterà a un cambio d’orario anche per Il Segreto, che andrà in onda dalle 15.30 circa e terminerà già alle 16.30, quando verrà trasmesso il film tv ‘Un amore all’improvviso’. (Continua dopo le foto)







Martedì sarà invece la volta di “Inga Lindstrom: eredità contesa”, mentre mercoledì toccherà al film “Un’estate perfetta”. Giovedì spazio a “Rosamunde Pilcher: inaspettato come il destino”, mentre a chiudere la settimana, venerdì 21 giugno, sarà la pellicola “Undercover Angel – Un angelo dal cielo”. Tutti i film appena descritti terranno compagnia al pubblico di Canale 5 a partire dalle 16.30 fino al preserale, quando la linea passerà a Caduta Libera di Gerry Scotti.

Mondo della tv in lutto, l’attrice morta a 55 anni: da due lottava contro il cancro