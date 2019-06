“La coppia più brutta dell’estate”. Francesca e Gennaro, dalla D’Urso si sfiora la rissa

Il triangolo Francesca De André, Giorgio Tambellini e Gennaro Lillio è stato sicuramente il più discusso durante l’ultima edizione del “Grande Fratello”. Dopo la puntata del ‘Live -Non è la D’Urso’ giovedì pomeriggio è stata la volta di ‘Pomeriggio Cinque’. Sempre ospiti di Barbara D’Urso i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno parlato della relazione nata all’interno della casa.

E sono state scintille tra la coppia e Mila Suarez, ex gieffina che ha pubblicamente attaccato pure Gennaro Lillio, con il quale ha avuto un flirt qualche tempo fa, durante i primi giorni di permanenza nel reality. La De Andrè l'ha subito attaccata dandole della "invidiosa" e "rosicona", ma la modella marocchina ha risposto senza lasciarsi intimorire dal tono di Francesca, definendo i due "la coppia più brutta dell'estate". "Francesca, tutta l'Italia non ti sopporta, ti odia! Gennaro, tu senza Francesca non sai fare niente", ha dichiarato l'ex fiamma di Alex Belli.









Parole pesanti che non sono state apprezzate dal napoletano: "I primi giorni mi dicevi che volevi avere una storia con me e ora mi dici questo?", ha ribattuto il modello alla Suarez. Più ironica la De André: "Mila, ma che ti sei mangiata il registratore? Basta parlare, respira. Ti rode". Subito dopo la giovane ha aggiunto: "Smettila di infilarti nel letto degli uomini la prima sera e di dipendere sempre dagli altri per avere popolarità. Prima Alex Belli, poi Delia Duran e ora io".





L'ex gieffina ha ammesso di essersi già rivolta ai suoi avvocati e di aver scoperto da loro che tempistiche sono quelle giuste per procedere: "Sono andata ad informarmi, loro mi hanno detto che ho 90 giorni – ha spiegato la Suarez – volevo capire la situazione perché è stata molto pesante nei miei confronti". All'interno della casa Francesca De André l'ha criticata con toni molto pesanti (l'ha chiamata anche scimmia) e la modella ha deciso di prendere provvedimenti.





‘’Il bullismo non è uno scherzo. Il bullismo è un reato. E come il bullismo mi sono stati accreditati altri reati come razzismo, diffamazione e mobbing’’, aveva spiegato la Suarez. ‘’Vi chiedo scusa per la mia assenza – si leggeva nella storia pubblicata qualche giorno fa da Mila su Instagram – ma non sto bene a livello morale e psicologico. Oggi ho affrontato una lunga giornata con i miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento’’.

