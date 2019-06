Corna e insulti, Francesca De André svela un particolare sul tradimento di Giorgio

Francesca De Andrè e Gennaro ancora protagonisti. A Live Non è la d’Urso si è riparlato del tradimento del toscano e Francesca ha raccontato di aver scoperto nel dettaglio cosa è successo nella macchina del suo ex. Barbara d’Urso ha chiesto di non scendere in particolari e di non svelare nulla. Platinette invece ha detto di essere curiosa e Francesca De Andrè non si lasciata pregare, rivelando cosa hanno fatto Giorgino e la ragazza misteriosa: “Cosa è successo? Fellati0 […] Si è fatto fare un servizietto dalla ragazza […] Quella principessa si è dedicata a lui e gli ha fatto un servizietto”.

Inutile sottolineare come in studio sia calato il gelo. Francesca De André, che ora è felice accanto al suo Gennaro, è letteralmente esplosa con Giorgio. E lo ha accusato di fare uso eccessivo di alcoolici, e non solo: “Quanto ti hanno pagato? Sei un ubriaco, con alcool e forse anche altro – gli ha urlato – Non dovevi usare casa mia per fare le tue seratine milanesi”. Continua dopo la foto









E ancora: “Non mi risulta che tu abbia casa a Milano, sei andato a casa mia a dormire nel mio letto dopo esserti fatto fare il servizietto da quella ragazza. Vai a farti curare, devi farti curare. Sei fuori come un balcone, devi darti una regolata. Io con uno sballato ho poco fare”. Giorgio, però, non è rimasto in silenzio. E ha tentato di replicare attaccando la ex fidanzata per aver ceduto alla passione con Lillio: “Ma ti sei vista? Non sei normale, sei matta, sei una bambina”. Continua dopo la foto





E ancora: “Ma parli te? Ti rinvieni ubriaca! Vergognati eri ubriaca davanti alle telecamere e hai baciato Erica. Vergogna ubriaca in tv, Barcollavi”. Gli ospiti in studio hanno una domanda per Francesca: le chiedono come abbia fatto a restare accanto a Tambellini per un anno e mezzo. Francesca De André anche in questo caso, non è andata per il sottile. Continua dopo la foto







E ha risposto così: “Non era così, non beveva neppure un bicchiere di vino. Quando sono entrata nella Casa, lui è rientrato in tutte quelle problematiche da cui era uscito grazie a me. Sei qui forse perché anche i tuoi ormai non ti danno più una lira”.

