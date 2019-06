Mutandina abbassata, da tachicardia. Alba Parietti (hot) stende tutti a 57 anni

Intramontabile Alba Parietti che continua i suoi show estivi. Le ultime immagini arrivano da Ibiza dove l’Alba nazionale si mostra in in bikini con un fisico da urlo alla soglia dei 58 anni che compirà il prossimo 2 luglio. Su Instagram la Parietti non si risparmia e infiamma i fan con una serie di post che la ritraggono in gran forma con le sue forme sinuose e perfette.

Per la showgirl, classe 1961, il tempo sembra essersi fermato e lo dimostrano le fotografie in bikini che raccolgono larghi consensi tra i suoi fan. L’estate è ormai ufficialmente iniziata per i nostri Vip e la Parietti ha scelto di trascorrerla sull’Isla Bonita, dove ha una bella casa sul mare. Ha eletto questo come suo buon ritiro estivo ed è qui che si gode il relax. (Continua a leggere dopo la foto)









Osservando le immagini che la showgirl oggi condivide sui social sembra che il tempo non sia mai passato per lei. In questi giorni Alba Parietti si sta divertendo a stuzzicare i suoi follower con numerose fotografie scattate in spiaggia, dove sfoggia un bikini da capogiro. In particolare una in cui Alba Parietti si mostra con un bikini e la mutandina maliziosamente abbassata. “Mi piace piacere, il diavolo sta nei dettagli”, ha scritto in calce allo scatto. (Continua a leggere dopo la foto)





I suoi fan non possono che apprezzare le scelte di Alba, tanto che i commenti sotto le foto sono davvero lusinghieri per la showgirl: “Beh, dicevo quanto eri bbbona… mi sa che ho sbagliato: sei e sarai sempre bbbbonisssima!!!” Scrive un utente, ammaliato dalla sua bellezza, “Brava Alba fisico decisamente inebriante.. sei come un opera d’arte non cambi mai e appaghi con la semplice presenza..” scrive un altro. “Mi incanto sempre a guardarti e penso che X te il tempo si è fermato ,complimenti Alba” le scrive un ammiratore, sottolineando la straordinaria somiglianza con le immagini del passato. (Continua a leggere dopo la foto)





Per mantenere la sua forma fisica strepitosa, Alba si affida alle cure del dietologo delle vip, Nicola Sorrentino, a cui si sono affidate anche Laura Pausini, Lella Costa e Daria Bignardi. Un programma alimentare basato sul corretto equilibrio degli alimenti senza rinunce eccessive. Alba affianca a questo tipo di alimentazione un’attività fisica moderata che le permette di bruciare i grassi senza aumentare troppo la massa muscolare.

Barbara D’Urso, la verità in diretta sull’assenza di Pamela Prati