In tv non si fa vedere da un po’, ma Pamela Prati continua a far parlare di sé e della faccendaccia che l’ha vista protagonista. Ovvero il finto matrimonio con il finto fidanzato Mark Caltagirone. Nonostante le critiche, le accuse pesanti e le varie testimonianze che hanno sbugiardato l’intera vicenda, adesso la ex stella del Bagaglino ha pensato di tornare alla ribalta mostrandosi con indosso un abito bianco. Da sposa.

Tutta di bianco vestita si è poi messa a passeggiare a piedi nudi in riva al mare con lo sguardo fisso verso la telecamera e la musica in sottofondo. Il video in questione è apparso sul suo profilo social e in men che non si dica ha fatto il giro della rete. Insomma, nonostante una piccola tregua dal piccolo schermo, la showgirl sarda è dunque tornata all’attacco con un filmato che ha naturalmente sollevato una lunga serie di domande. (Continua dopo la foto)









Il motivo di questo gesto non è ancora chiaro, ma sembra che Pamela abbia – ancora una volta – voluto prendere in giro i suoi fan, ancora increduli per la vicenda che l’ha vista protagonista in queste ultime settimane. Tutti ormai conoscono il Pamela Prati – gate e sanno del mancato matrimonio con Caltagirone, che non esiste. Eppure, a distanza di mesi, la verità vera sembra non essere ancora uscita. (Continua dopo la foto)





La la Prati ha fatto credere a tutti di essere felice accanto al suo uomo, ma, cosa ancora peggiore, ha messo di mezzo anche una finta storia relativa all’affido di due bambini, anche loro inesistenti. Nei salotti tv sono state ospiti le sue ex socie Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che hanno dato due versioni contrastanti dei fatti. E la stessa Prati, ospite per l’ennesima volta di Silvia Toffanin a Verissimo, ha dato un’altra verità ancora. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/ByfBA-WHEBL/



L’unica cosa certa di tutta questa storia è che Pamela Prati, volto storico della tv e del Bagaglino, ha perso credibilità. Ma come sono andate davvero le cose forse non lo sapremo mai. Nell’ultimo numero di Chi, la showgirl ha detto che è stata costretta a mentire. Da Mark Caltagirone: “Quando andavo nelle varie trasmissioni ricevevo sempre indicazioni da Marco Caltagirone su cosa dire. Mi ripeteva che dovevo dire di conoscere i bambini e che li avevo vissuti, altrimenti loro ne avrebbero sofferto. Mi veniva detto che piangevano quando non li citavo, mi accusavano di vergognarmi di loro perché erano bambini cresciuti in un istituto e non miei figli biologici”.

